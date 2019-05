Så mange pølser spiser vi på 17. mai

Hvert år lover foreldre over hele landet barna sine en ting på 17. mai: I dag kan du spise så mye is og pølse du vil.

Og det synes tydelig på salget.

Nortura, som eier kjøttselskapet Gilde, anslår at vi i fjor spiste 13 millioner pølser på 17. mai. Det tilsvarer rundt to pølser per person. Totalt ble det spist omtrent 850 tonn pølse, og hver pølse er regnet å veie i snitt 65 gram.

Nye pølser på vei inn

Noe overraskende er det kanskje at salget av den tradisjonelle wienerpølsa har tapt seg også på nasjonaldagen de siste årene.

– Men dette blir kompensert av salget av spesialpølser. Vi ser at stadig flere ønsker å prøve mer spennende smaker, forteller Cornelia Koppang Henriksen kommunikasjonsrådgiver i Nortura.

Hun ser en sammenheng mellom godt vær og godt pølsesalg.

– Hvordan det blir med salget i år kommer mye an på været.

Tradisjonsisen på topp

Når det gjelder is-salget er det den klassiske kroneisen som går best, forteller markedsdirektør i Diplom-Is, Anne Borgen Sturød.

– Helt siden Diplom-Is lanserte den originale Krone-isen, har den spilt en viktig rolle på fest- og høytidsdager i Norge. 17. mai er også den dagen det spises aller mest Krone-Is, sier hun.

Krone-isen kom på markedet i 1953. Navnet kommer ikke fra at den kostet en krone, men at isen er formet som en kongekrone.

Sturød legger til at det også går mye av ismerkene Sandwich og Royal på 17. mai.

Også hos konkurrenten Hennig-Olsen er det Krone-isen som gjør det best.

– Produktene som det selges mest av er tradisjonell Krone-is med jordbær og sjokolade i tillegg til Friskis og Creme vanilje, sier salgsdirektør John Henry Kjellesvik i Hennig-Olsen.

Krone-Is med bunad

I år har Diplom-Is valgt å hedre Krone-isen ved å la den ikle seg Norges nasjonaldrakt, bunaden.

– Vi har i år kledd det mest tradisjonsrike produktet vi har, i åtte forskjellige flotte bunader: Hardanger, Nordland, Trønder, Gudbrandsdalen, Rogaland, Øst-Telemark, Østfold, Vestfold, forteller Sturød.

En av de største salgsdagene for Vinmonopolet

17. mai er også en stor dag for alkoholsalget i Norge. I løpet av 17. mai-uka i 2018 ble det solgt 2,2 millioner liter hos Vinmonopolet. Mest hektisk er det fra klokken 14 den 16. mai, forteller Jens Nordahl, kommunikasjonssjef i Vinmonopolet.

– På det meste vil det gå cirka 140.000 liter ut av våre butikker i timen, like mye som en stor tirsdag. Mest hektisk blir det mellom klokken 16 og 17, sier han.

Musserende vin, altså vin med bobler, får en kraftig oppsving i 17. mai uken.

– Rødvin er vår største kategori året gjennom, så også til 17. mai. Men rødvin er mindre dominerende 17. mai enn ellers, dette har særlig sammenheng med at musserende drikker får et merkbart oppsving i dagene før nasjonaldagen.

Men selv om det er Norges nasjonaldag, er det ikke norske produkter vi prioriterer på polet. Denne uken har kun 4,4 prosent av de totale solgte vareliterne vært norske produkter.

Andelen av salget som er musserende er høyest i Oslo, med 21 prosent, og lavest i Finnmark med 8 prosent.

– Musserende viner aller mest populært i Oslo, Hordaland og Trøndelag. Bobler i glasset til 17. mai er i større grad et byfenomen.