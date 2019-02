Reisande reagerer på halvfulle ferjer

Ein av dei som måtte stå over ein avgang var ordførar Peder Sjo Slettebø i Kvinnherad. Han reagerte på at nedre dekk på ferja var stengt.

– Eg var på veg inn på ferja, men fekk beskjed om at eg måtte køyra tilbake fordi det var fullt. Men det var det ikkje, seier han til Bergens Tidende.

Slettebø seier at han ikkje fekk noko forklaring på kvifor ferjene segla halvfulle.

Årsaka er vedlikehaldsarbeid på Halhjem ferjekai. Delar av kaien er stengd og både ferjene frå Sandvikvåg og Våge legg til på same stad.

– Då må me jobba raskt slik at ferjene ikkje skal bli liggjande og venta på kvarandre. Nedre dekk er tidkrevjande, derfor blir dei ikkje alltid fylt opp for å spara tid, seier driftssjef i Reidar Fredriksen i Torghatten Nord.

Sidan reiarlaget tok over ferjestrekningen på nyåret, har det vore forseinkingar og trøbbel. Torghatten har mellom anna leigd inn ferjer fordi produksjonen av nye gassferjer er kraftig forseinka. Ferjeselskapet må også betala bøter på minst éin million kroner, etter at å ha kansellert over hundre avgangar i januar.

Denne gongen er det vedlikehaldsarbeid som forstyrrar avgangane. Statens vegvesen opplyser at arbeidet skjer under vatn og derfor ikkje er synleg for folk. Arbeidet er venta å vera ferdig til påske.