Pris til Nationens kommentator Hilde Havro

– Vi har lenge tenkt på at vi burde gi deg ei utmerking. No fann vi endeleg eit høve, sa Gunnar Belsheim, leiar Vang Bondelag på Nationens debattmøte i Vang i Valdres.

– Du er kunnskapsrik og meistrar din landbrukspolitikk. Du har også skrive mange fine historier om livet i Bygde-Noreg. I tillegg har du teke mange vakre bilete frå Vang og vi kan stadig sjå dei på trykk i Nationen, sa Belsheim.

Du er også ein skarp debattant og det veit vi at du får bruk for Gunnar Belsheim, leiar i Vang Bondelag

Skarp debattant

Annonse

Saman med det lokale bonde- og småbrukarlaget overrekte leiaren i Vang Bondelag eit bilete av fotografen Johan Aavitsland med motiv frå Vang.

– Du er også ein skarp debattant og det veit vi at du får bruk for i jobben som kommentator, sa Belsheim.

Sett pris på

– Dette var svært overraskande, men det er flott å vite at ein blir sett pris på. Det at eg voks opp i Vang har prega mitt syn på verda. Eg har brukt mykje tid i Valdres som vaksen, og det har vore svært viktig for meg i jobben min i Nationen. No må eg ta det vanskelege valet om biletet skal henge på veggen heime i Oslo eller på hytta mi her i Vang, sa Havro.