Nytt prosjekt for klimatiltak: -største klimaprosjektet i norsk industri noensinne

I går kl 13.00 avholdt olje- og energiminister Tina Bru en pressekonferanse i forbindelse med Northern Lights prosjektet. Pressekonferansen ble avholdt i lag med konsernsjefene i Equinor, Shell og Total.

— CO2-håndtering (CCS) er viktig for å nå målene i Parisavtalen. Langskip er det det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne og vil gi et viktig bidrag til utviklingen av CCS som klimatiltak. Samarbeidet med industrien og den skrittvise prosjektutviklingen har vist at prosjektet er gjennomførbart. Jeg vil takke Northern Lights-partnerne Equinor, Shell og Total, og jeg ser fram til det videre samarbeidet, sier Bru.

Langskip og lavere utslipp

Mandag ble Olje- og energidepartementets budsjett for 2021 godkjent av Stortinget. Dette i tråd med regjeringens forslag, opplyser regjeringen i en pressemelding. Stortinget har dermed gitt Langskip og OED fullmakt til å inngå avtaler med Northern Lights.

Dette er blant annet på bakgrunn av at Langskip baner vei for produksjonen av blå hydrogen fra natugass, med CO2-fangst og -lagring. Noe som videre resulterer i lave utslipp, som igjen er av verdi ettersom det kan potensielt bidra til kutt i klimagassutslipp i Europa. I tillegg til verdiskaping innenriks i Norge.

Planer videre

Videre har det blitt understreket behovet for konstandskontroll, risikohåndtering og gevinstrealisering. Som flere anmodningsvedtak fattet av Stortinget.

I en Stortingsmelding om Langskip, har flere planer fra myndighetene blitt presentert. Som videre skal behandles over nyttår. Godkjenningen av planene vil utspille seg når Stortinget har behandlet ferdig stortigsmeldingen angående Langskip. Disse godkjenningene vil være formelle for utbygging/anlegg og drift (PUD/PAD).

14. desember i år ble statsbudsjettet for 2021 godkjent av Stortinget. Noe som videre betyr at finansieringen av Langskip, samt støtte til prosjektet i henhold til framforhandlede støtteavtaler for Norce, etterfulgt av Fortum Oslo Varme (FOV). Dette forutsetter en god nok egenfinansiering fra FOV, i tillegg til finansiering fra andre kilder som EU. Videre må det også tas en beslutning på om FOV vil iverksette prosjektet, på slike vilkår. Denne beslutningen kan ikke tas senere enn 31. desember 2024. Noe som er innen tre måneder etter beslutningen om tildeling i andre utlysningsrunde av EUs Innovasjonsfond.