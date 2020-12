Ny teknologi skal sørge for at noen dyr ikke havner i garnet

Ofte blir niser og diverse sjøpattedyr fanget i fiskerens garn. Nå skal et påbud om akustiske pingere, sendere med lyd, forhindre dette.

1. januar 2021 vil flere endringer i utøvelsesforskriften tre i kraft. Blant annet et påbud om innføringen av akustiske pingere, ved bruk av garnfiske innenfor Vestfjorden.

– Altfor mange niser tas som bifangst i garn årlig. Dette er et dyrevelferdsproblem fordi dyrene blir kvalt når de setter seg fast i garnene. Derfor har vi gjennomført en rask forskriftsendring som betyr at vi nå påbyr at fiskerne fester små akustiske sendere på garnene. Disse såkalte pingerne sender ut signaler, slik at nisene holder seg unna, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Ny teknologi senker antall bifangst

Annonse

Langs kysten er det rundt 2900 niser som blir fanget i garn i løpet av et år, ifølge havforskningsinstituttet (HI). Siden 2018 har kystreferanselåter, som HI har bidratt på, gjennomgått bruken av pingere. Disse såkalte pingerene er lydbaserte alarmer.

Etter bruken av pingere har antall bifangster minsket dramatisk. Det er registrert en nedgang på bifangst av nisene. Reduksjonen er på et sted mellom 70 til 100 prosent.

– Selv om dette innebærer noen nye engangskostnader for fiskerne, mener jeg dette er viktig steg for å sikre dyrevelferden for sjøpattedyr. Dette vil samtidig også minske problemer med blant annet ødelagte garn for fiskerne, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Norge overgår antallet på amerikanske modeller

Amerikanerne har også vedtatt regelverk som skal bidra til å hindre større mengder bifangst av sjøpattedyr. Det nye regelverket til USA går ut på å gi importrestriksjoner på fisk og fiskeprodusenter fra landene som overgår mengden bifangst av sjøpattedyr.

Norge har per dags dato gått over grensen for akseptabel bifangst av niser, ut fra amerikanske modeller.