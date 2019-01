Ny rapport om havbruk til havs

– Vi ønskjer at havbruksnæringa skal veksa, men veksten må vera berekraftig. Det kan bli mogleg å flytta oppdrettsanlegga lengre til havs, men då må styresmaktene leggja til rette for det. Og det vil vi gjera no, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik i ei pressemelding.

Annonse

Han peikar på at det alt finst teknologi som eignar seg langt til havs og at det grunnleggjande juridiske rammeverket også er på plass for såkalla offshore havbruk. Fiskeriministeren seier likevel at det trengst nokre tilpassingar med regelverket for at regjeringa kan leggja til rette for havbruk lengre til havs.

– Rapporten vil kunna danna eit utgangspunkt for vidare vurderingar og prosessar med regelverket slik at vi får på plass gode rammevilkår, seier statsråden.