Ny leder i Noregs Mållag

Det ble klart på nynorsk-lagets digitale landsmøte i helgen. Hauge var tidligere nestleder og ble innstilt som lederkandidat i januar.

– Sammen med et rekordstort mållag og et fantastisk styre skal jeg stå på for at alle skal ha frihet til å kunne se og bruke språket sitt hver dag overalt. Det synes jeg er et ganske så sympatisk politisk prosjekt, skriver Hauge på Twitter.

31-åringen har i flere år vært politisk rådgiver i Venstre.

Ny nestleder er Synnøve Maria Sætre (29) fra Ørsta.

Noregs Mållag har over 13.000 medlemmer. Ikke siden 1989 har organisasjonen hatt så mange medlemmer.