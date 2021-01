NHO og Virke krever slutt på nasjonal skjenkestopp

To uker er nok. Nå må kommuner med lite smitte igjen kunne la serveringssteder få åpne kranene og skjenke alkohol, mener både Virke og NHO.

De to organisasjonene gir klar beskjed til statsminister Erna Solberg (H), som mandag skal holde en koronaredegjørelse i Stortinget. Der skal hun blant annet si hvordan tiltakene blir i tida framover, etter to uker med nasjonale tiltak som sosial nedstenging, rødt nivå på ungdoms- og videregående skoler og skjenkestopp.

– Vårt krystallklare standpunkt er at det ikke lenger er forsvarlig, heller ikke juridisk, å opprettholde nasjonal skjenkestopp. Nå må vi ha tiltak som er tilpasset smittenivået i den enkelte kommune, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

Må stå i stil

– Vi mener veldig sterkt at smittevernrestriksjonen ikke må være strengere enn det smitterisikoen gir belegg for. Skjenkestoppen er ekstremt krevende. Vi frykter konsekvensene, sier leder for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Hovden Edwards.

Særlig i nord har motstanden mot skjenkestoppen bygget seg opp i det siste. Fredag sendte de to regionale samarbeidsrådene i Øst- og Vest-Finnmark et felles brev til regjeringen med klar beskjed om at både skjenkestopp og rødt nivå i skolene oppleves urimelig. De krever unntak fra nasjonale regler når det er smittevernfaglig forsvarlig.

Tidligere denne uka sendte Bodø kommune et likelydende brev.

Både Virke og NHO understreker at tiltakene må være tilpasset den reelle smittefaren. Hvis ikke kan konsekvensene bli langt større enn de trenger å være.

– Det er veldig feil å risikere tusenvis av arbeidsplasser. Skjenkestoppen fører til at inntektene for hoteller og restauranter forsvinner. Det er helt urimelig, sier Devold.

– Lite rom for lettelser

Foreløpig er det uklart hva regjeringen vil falle ned på. Men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at det foreløpig er lite rom for lettelser.

– Vi må huske på at smittenivået fortsatt er rekordhøyt i Norge. Et langt større antall kommuner har nå pågående smitteutbrudd enn før jul, og vi har det høyeste antall innleggelser siden april. Vi har behov for å snu trenden, understreker han.

– Så fort smittetrenden snur, vil det være mulig å ha mer regionalt tilpassede tiltak.

– Men det er vanskelig å gjøre tilpasninger som kan føre til at R-tallet stiger, føyer han til.

I sin siste ukerapport anslår FHI R-tallet til 1,2 for perioden etter 27. desember. Det betyr at 100 smittede i snitt vil smitte 120 nye, slik at epidemien øker i styrke.

Øyner håp

Samtidig ser Nakstad små tegn til at situasjonen er i ferd med å bedre seg. Innen februar kan smittetrenden ha snudd i Norge, håper han.

– Vi er forsiktige optimister. Vi ser tegn til at det kanskje kommer en utflating nå og at effekten av de veldig inngripende tiltakene kanskje begynner å vise seg, sier Nakstad.

– Vi tror det er mulig å få kontroll på smitteøkningen i løpet av januar eller februar, og at vi ikke følger etter resten av Europa, sier han og viser blant annet til Danmark og Irland, der smitten har spredt seg med enorm hurtighet.

Vanskeligheter

Men flere ting vil gjøre smittebremsing vanskelig, framholder Nakstad:

Effekten av vaksinasjon vil ikke vise seg på en god stund ennå, Norge har en høy andel innreisende fra land med høyere smitte, det er flere smitteutbrudd, og vintersesongen gjør at folk holder seg mer inne. I tillegg kan de langt mer smittsomme virusmutasjonene spre seg.

– Også graden av importsmitte vil være avgjørende for om en nedgang vil vedvare eller ikke, sier Nakstad.

Lørdag kunngjorde regjeringen at testing på grensa blir obligatorisk fra mandag av. Det betyr at reisende ikke lenger kan gå forbi teststasjonene og heller la seg teste i den kommunen de skal til.