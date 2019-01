Nes kommune ønsker Farmen-innspilling - nå skal TV 2 på befaring

Ordføreren sendte en epost til TV 2 der hun foreslo Nes som location for en ny Farmen-sesong.

– Samme dag kom det et hyggelig svar om at de er interessert i å se på hva vi har å tilby, sier ordfører Grete Sjøli i Nes til avisa Glåmdalen.

Eposten fra TV 2 lister opp krav som stilles til lokaler og omgivelser som egner seg til innspilling av TV-programmet. Gården skal blant annet ligge ved vann og være isolert fra omverden.

– Nes er en av de største landbruksbygdene på Østlandet, med rundt 800 gårdsbruk – små og store. Jeg har rimelig tro på at det finnes bruk som tilfredsstiller kravene og egner seg for innspilling av Farmen, sier ordfører Sjøli.

– Vi vet at det er mange som følger Farmen, og hvis TV 2 velger Nes, får vi mulighet til å vise fram noen av perlene vi har i bygda for et stort publikum. Det gjelder å få satt Nes på kartet og vise at Gardermoen-regionen er noe langt mer enn en flyplass.

Sjøli sier at tid enda ikke har vært et tema, men gjetter på at innspillingen blir tidligst i 2020 dersom alle brikker faller på plass.