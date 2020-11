Metallco i rettssak etter dødsulykke

I november 2017 omkom to personer ved Metallco Aluminium på Eina, som følge av en kraftig eksplosjon. En smeltekjele av metall forårsaket trolig ulykken.

I etterkant av arbeidsulykken har Metallco Aluminium AS blitt siktet for flere brudd på Arbeidsmiljøloven. Ulykken kostet to menn livet og to andre ble skadd. I dag starter rettsaken i Gjøvik tingrett.

Bot på flere millioner

Metallco Aluminium kan ende med å måtte utbetale 5,3 millioner kroner i bot, ifølge tiltalen. På tiltalebenken sitter styreleder og daglig leder i Metallco Aluminium. Dette for brudd på arbeidsmiljøloven. Ingen av partene erkjenner straffeskyld, ifølge Oppland Arbeiderblad.

Ifølge NRK har Arbeidstilsynet funnet flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Metallco. Det dreier seg om mangelfull risikovurdering av arbeidsprosesser knyttet til omsmelting av aluminium, mangelfulle driftsrutiner for mottak, kontroll og håndtering av råvarer for omsmelting og mangelfull opplæring av arbeidstakere.

Flere brudd på arbeidsmiljøloven

