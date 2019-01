Medlemssvikt i Arbeiderpartiet

Tall Dagen har innhentet fra partikontoret viser at Ap har mistet nesten 6.500 medlemmer siden 2015. Partiet må helt tilbake til 2010 for å finne et lavere medlemstall enn i fjor.

Partisekretær Kjersti Stenseng forklarer den negative utviklingen bråket i partiet i fjor.

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Annonse

– Det er ikke unaturlig at vi opplevde noe nedgang i fjor med tanke på første halvdel av 2018, sier Stenseng.

Hun sier at de har sett en positiv trend i løpet av høsten med mange nye medlemmer.