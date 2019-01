Mattilsynet fant alvorlige feil i merkingen av brød

– Et klart tillitsbrudd mot forbrukerne, sier fagdirektør Gunstein Instrefjord i Forbrukkerrådet på Forbrukerrådet sine nettsider.

Mattilsynet utfører årlig en kontroll om merking av produkter. Merketesten 2018 ble gjennomført av Mattilsynets inspektører over hele landet. Kontrollen omfattet 209 produkter, hvor Mattilsynet fant større eller mindre avvik ved åtte av ti produkter.

Mattilsynet testet alt fra brød, knekkebrød og rundstykker til pølsebrød. Produktene vurdert i kontrollen utgjør en relativt liten del av brødvarene som tilbys på markedet.

– De som produserer, importerer eller selger matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Mattilsynets tilsyn med merking viser at vi finner feil i merkingen år etter år, til tross for vårt tilsynsarbeid og vår informasjon om regelverket. Dette er ikke godt nok, og vi er skuffet over hva vi har avdekket, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet i en pressemelding.

De fleste feil og mangler er knyttet til ingrediensliste, allergenmerking, næringsdeklarasjon og framhevde ingredienser. Av nevnte punkter utgjør feil i ingredienselister omlag 50 prosent.

Ingen feil var av typen Mattilsynet mener kunne medføre helsefare for forbruker.

Forbrukerrådet er kritiske

Forbrukerrådet stiller seg kritisk til at flere feil går igjen på flere av brødvarene, og vurderer mangler i allergenmerking og villedende merking som de mest alvorlige tilfellene.

— Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbruker. For de som har matallergi eller matintoleranse, er dette spesielt viktig, sier Instefjord i Forbrukerrådet.

Forbrukkerådet sier at de forventer at bransjen og helsemyndighetene vil følge opp resultatene, og at det settes inn tiltak for å rette opp i feilmerkingen.

Steen i Mattilsynet sier i pressemeldingen at Mattilsynet er fornøyde med responsen de har fått fra bakerbransjen på fjorårets merkesjekk.

– Vi forventer at bakerbransjen har gode systemer for å sikre at merkingen er i samsvar med regelverket når det gjelder konkrete krav som ingrediensliste, allergenmerking og næringsdeklarasjon. Vi har hatt en konstruktiv dialog med Baker- og konditorbransjens landsforening som har iverksatt flere tiltak etter at resultatene ble kjent, sier Steen i pressemeldingen.