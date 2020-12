Matsentralen har donert mer mat enn i fjor - trenger fortsatt mer

I år har det vært en økning i antallet donasjoner fra matsentralene.Om lag 30 prosent mer mat er donert i år enn i 2019, totalt 5,7 millioner måltider per oktober 2020.

Årsaken til flere donasjoner dette året, har vært kosekvensene tilknyttet koronapandemien. Det er fortsatt nødvendig med mer mat, ettersom majoriteten av de nye mottakerne er barnefamilier, permitterte og arbeidsledige.

Landbruks- og matministeren hyller nå Matsentralenes matbidrag.

– Dere har en av verdens viktigste jobber. Dere hjelper folk som er i en svært vanskelig situasjon, og dere utgjør en forskjell for disse menneskene, sier statsråden i en pressemelding.

Ønsker å hjelpe vanskeligstilte

Matsentralene har som jobb å distribuere overskuddsmat til vanskeligstilte mennesker. Maten som doneres kommer fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter.

Det er i alt syv ulike Matsentraler rundt omkring i Norge, spredt fra Kristiansand til Tromsø. Målet er å redusere matsvinn og bidra til å hjelpe ideelle organisasjoner med deres bidrag ovenfor mennesker i utfordring.

Tirsdag arrangerte statsråden et møte, der hensikten var å få nærmere oversikt over matsentralenes arbeid mot den kommende juletiden.

– Jeg er rørt over innsatsen til Matsentralene over hele landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tenger mer mat

Matsentralene forteller at det fortsatt er behov for mer overskuddsmat. Dette til tross for betraktelig mer matleveranse i år.

Matsentralen Norge har på vegne av de ulike Matsentraler innenriks fått tildelt 7,8 millioner kroner for 2020. Nå oppfordrer statsråden folk til å kontakte Matsentralen Norge for flere bidrag.

– Jeg oppfordrer alle dagligvarekjeder, butikker, grossister og produsenter til å ta kontakt med Matsentralen Norge. Slik kan vi både hjelpe mennesker som trenger det, og samtidig redusere matsvinnet, sier Bollestad.