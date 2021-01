«Lucy» ble fredag felt etter to års jakt

En ulv som skal ha tatt over 350 sauer og lam i Ytre Sogn og Sunnfjord, ble felt fredag ettermiddag etter to års jakt.

Den ensomme ulven har fått tilnavnet Lucky av jegerne som har jaktet den, fordi den ved flere anledninger så vidt har kommet seg unna, skriver NRK.

Annonse

Jakten den siste uka har vært intens, og Statens naturoppsyn har bidratt med helikopter. Over 20 personer har vært i aksjon daglig. Flere hunder og snøscootere har også vært i sving.

– Blandede følelser

Staten har gitt fellingstillatelse ettersom ulven er langt borte fra ulvesonen på Østlandet og fordi den har tatt store mengder sau i området. Statsforvalteren i Vestland har de siste to årene betalt ut rundt 820.000 kroner i erstatning for tap av 358 lam og sauer etter ulven, ifølge Bergens Tidende.

Jaktleder Stein Mortensbakke sier han har blandede følelser rundt fellingen av dyret. De har jaktet på ulven lenge, men det er også et flott dyr som nå er dødt, sier han.

Hannulven vandret over fra Sverige og prøvde trolig å etablere et revir. Ulven blir nå sendt til Trondheim for videre undersøkelser.