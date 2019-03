Lokale miljøkrav kan bli nasjonale

Skjerpinga av miljøtryggingsforskrifta for skip og flyttbare innretningar er laga av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet. Dei nye, strengare reglane gjeld skip som seglar i verdsarvfjordane på Vestlandet – Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden, Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden.

– Regjeringa ønsker å redusera utsleppa frå cruiseskip og annan skipsfart. Det at dei nye krava no trer i kraft, er eit viktig steg i rett retning for miljøet, og ikkje minst for dei lokale tilhøva i verdsarvfjordane, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding.

Reduksjon i utslepp frå i år

Departementet forventar at dei nye krava vil gi ein reduksjon av utsleppa allereie frå sommaren av. I åra framover blir krava gradvis strengare, og ein ventar at utsleppa minkar endå meir.

Dei nye reglane gir ein reduksjon i utslepp av kloakk og gråvatn frå skip. Vidare blir det gradvis strengare krav til utslepp av NOx og strengare regulering av bruk av eksosvaskesystem. Det kjem også krav om ein miljøinstruks for kvart enkelt skip og forbod mot forbrenning av avfall om bord. Utslepp av svovel skal følgja internasjonale krav i alle verdsarvfjordane. For skip som er verna eller freda av Riksantikvaren, er det høve til å søkje om dispensasjon frå enkelte delar av forskrifta, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

– Dei nye krava baserer seg på internasjonale krav som er godt kjente innan cruisenæringa. Det spesielle er at me gjer krava gjeldande for skip uavhengig av når dei er bygde, seier avdelingsdirektør Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet.

Krav om nasjonale miljøkrav

I høyringssvara til forskriftsendringa kom det tydleg fram at mange aktørar meinte miljøkrava burde vera nasjonale. Fylkespolitikarar, kommunepolitikarar og lokalt næringsliv frykta tap og konkurransevriding som følgje av dei nye miljøkrava i utvalde vestlandsfjordar.

– Endringa blir innført raskt og vil slik sett krevja omstillingsevne lokalt. Det kan bli sviktande inntektsgrunnlag for næringslivet i Flåm og Aurland hamnevesen KF, skreiv Aurland kommune.

Populære cruisehamner som Flåm og Geiranger fryktar cruisegjestene vil forsvinna eller setja seg på ein buss, på allereie tungt trafikkerte vegar, for å komme dit.

– Om krav og reguleringar berre omfattar verdsarvfjordane, vil vi sjå ei utvikling der cruiseskipa legg til kai i nabohamner med akkurat den same negative påverkinga for miljøet. For verdsarvområda vil belastninga bli like stor og inntektene vil bli mindre, sa hamnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda Hamnevesen til Nynorsk pressekontor i februar.

Andre aktørar argumenterte for at reglane burde vera nasjonale, eller blir utvida til populære cruisehamner og fjordar, av omsyn til miljøet. Blant dei var Bellona, Zero, NCE Maritime CleanTech, Yara og Nærøyfjorden verneområdestyre.

Vurderer nasjonale tiltak

Fylkesmennene i Hordaland og i Sogn og Fjordane viste til at det er problem med forureining der det er mange anløp av cruiseskip, til dømes i Bergen.

– Dei nye reglane bør difor etter kvart utvidast til å gjelda her og andre stader med mange cruiseskipsanløp i året, og på sikt all cruisetrafikk til Noreg, skreiv fylkesmennene i eit felles høyringssvaret i haust.

No kan dei bli høyrde. For dei lokale miljøkrava til passasjerskip kan blir gjort nasjonale.

– Direktoratet startar no eit arbeid for å vurdera liknande tiltak mot utslepp frå skip andre stadar i Noreg, heiter det til slutt i pressemeldinga.

