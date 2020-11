Legger fram resultater fra urintest: - Vi er fremdeles usikre

Folkehelseinstituttet har sett nærmere på diverse kjemikalier i produkter og mat som er innom kroppen jevnlig. Det har de gjort ved å samle inn urintester, av både norske menn og kvinner. 44 menn og 100 kvinner deltok, alle mellom 18 og 70 år. Forskningsgruppen har nå lagt fram de første resultatene, av denne såkalte EuroMix-studien som var utført mellom 2016 og 2017.

Testresultater har etterlatt forskningsgruppen med mer arbeid. Ettersom nærmest alle testpersoner hadde flere fremmede stoffer i prøvene sine. Dermed må det nå vurderes hvorvidt disse stoffene gir utslag, og hvor alvorlig disse mengdene er.

– Det er bekymringsfullt at vi finner så mange ulike kjemikalier i urin hos mennesker, sier seniorforsker og leder for forskningsprosjektet Trine Husøy til NTB.

– Mange av disse er spesielt helsefarlige

Husøy påpeker at disse kjemikaliene har en uviss alvorlighetsgrad. Da det enda ikke er tatt en vurderingen for helserisiko og effekten av disse kjemikaliene.

– Det avhenger av mengdene av de ulike stoffene, og hvordan disse virker sammen. Våre data må også sammenlignes med det som er publisert tidligere. Vi arbeider for tida med nye analyser på dette, sier Husøy.

I undersøkelsen har forskergruppen tatt for seg tre ulike kjemikaliegrupper. PLastmyknere (ftalater og DINCH), bisfenoler og parabener. Videre skal det foregå flere analayser av EuroMix studien, som også skal ta for seg de tunge nedbrytbare kjemikaliene i blodet.

– I motsetning til naturlige stoffer kan noen syntetiske stoffer hope seg opp i næringskjeden, og mange av disse er spesielt helsefarlige. Dette vil vi undersøke videre, sier lederen for forskningsprosjektet.

Annonse

Fakta FHIs EuroMix studie – Ni av ti deltakere hadde fått i seg åtte ulike plastmyknere, altså ftalater og DINCH. I platsprodukter finnes mykgjørere som også kan lekke inn i matvarer via emballasjen. Disse mykgjørerene finner man også i dusjgelé, håndkrem, tannkrem, antirynkekrem og barberprodukter. – Hele ni av ti deltakere i forskningsprosjektet hadde fått i seg diverse åtte plastmyknere. Som innebærer ftalater og DINCH. Disse mykgjørerene kan være skadelige på kroppen, ftalater kan blant annet virke hormonhemmende. – Videre hadde over ni av ti deltakere fått i seg bisfenol A og triklosan. Førstnevnte stoff, bisfenol A, finner man som komponent i hardere plastprodukter. Bisfenol er sterkere bundet til plasten enn ftalater. Dermed lekker ikke bisfenoler like enkelt fra emballasjen. Likevel finner man færre mengder av bisfenoler i kroppsleieprodukter og mat. – Bisfenolen som ble funnet i urinen til deltakerene hadde en sammenheng med inntaket av diverse driker, spiselig fett og brød. I kroppsleieprodukter brukes triklosan som et antibakterielt middel. – Hos femti prosent av deltakerne fant man parabener. Av disse var det flere kvinner enn menn. I konserveringsmidler benyttes det parabener som kjemikalier, i både mat og kosmetikk. Disse skal også ha hormonforstyrrende effekt. – Til EuroMix studien FHI avholdt ble det hentet inn deltakere med høyere utdanning, sunt kosthold og ingen røykavhengig eller dagligdagse røykere. Ettersom deltakerene ikke er representative for det norske folk, forventer forskerne at det finnes mer kjemikalier og i større mengder hos folk flest. – Sigaretter og røykning gir også en kjemikaliebelastning. De ble ikke tatt opp i EuroMix studiens første fase.

Usikkert hvor alvorlig det er for helsa

EuroMix står for "European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures". Studien er en del av EU-prosjektet som en biomonitoreringsstudie. EuroMix studien er ett av flere EU-prosjekter som forsker på hvordan helsa rammes av kjemikalier, og dets effekter.

– Det er gjort tilsvarende undersøkelser i noen tidligere norske studier og i andre land med om lag tilsvarende resultater, sier Husøy.

Husøy påpeker at det er svært vanskelig å unngå disse stoffene, uansett hvor mye man forsøker. Ettersom stoffene finnes i mat og emballasjene til de daglidagse varene vi benytter.

– Det handler om mengder og hvilken type mat du spiser og hvor mye produkter, for eksempel kosmetikk, du bruker. Produkter som blir igjen på huden bidrar ofte mer enn produkter som vaskes av. Mat som pakkes i plastemballasje vil inneholde mer plastmyknere, sier hun.

Videre legger hun til at de fortsatt ikke vet hva helseutslagene vil bli for disse kjemikaliene.

– Men så er det heller ikke mulig å unngå disse stoffene helt. Noen av disse stoffene er godkjent for bruk i ulike matvarer og produkter. Vi er fremdeles usikre på hvilke helseeffekter kjemikalieblandingen kan ha, understreker forskeren.

De tre kjemikaliegruppene skilles fort ut i kroppen. Ettersom de har relativt kort halveringstid, påpeker forskeren.

– Men har du et jevnt, kontinuerlig inntak, har dette ikke mye å si. Og det er ikke gitt at den blandingen ikke kan gjøre skade mens kroppen er eksponert, sier Husøy.