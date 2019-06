Konkurransetilsynet kan stoppe sammenslåing

18. juni holdes det ekstraordinært årsmøte i Glommen Skog og Mjøsen Skog, hvor temaet er fusjon mellom de to skogeierlagene. Men et vedtak om sammenslåing gjøres på en forutsetning, skriver Østlendingen.

Konkurransetilsynet må nemlig godkjenne en fusjon før den kan gjennomføres, og tilsynet har varslet at de ikke rekker å gjøre en vurdering før årsmøtet.

– Konkurransetilsynet går bredt ut og ønsker mer dokumentasjon. Det endrer ikke på min oppfatning om at det vil ende med et ja til fusjon, men vi må innse at det ikke kommer svar før årsmøtene, sier advokat Stein Ove Solberg, som behandler fusjonen, til Østlendingen.

Ønsker mer informasjon

Konkurransetilsynet har bedt om mer informasjon om forhold i salgsmarkedet.

– Konkurransetilsynet presiserte at alle forhold skal vurderes, men det ser ut til at interessen er mindre i forhold til andelseiernes konkurransesituasjon og av forhold som berører det store eierskapet de to vil få i Moelven. At Konkurransetilsynet ønsker å vende hver stein overrasker meg ikke på bakgrunn av innspillene som er kommet fra Glommen og Mjøsens konkurrenter, sier advokaten til avisa.

Mjøsen Skog vedtok i årsmøtet både i 2015 og 2016 at de skulle jobbe med den strukturelle ordningen, og i 2015 kom det et forslag om å slå sammen samvirkene Mjøsen og Glommen.

De to selskapene omsetter for om lag 2 milliarder kroner i dag. Glommen er i den sammenheng storebror med en omsetning på om lag 1,3 milliarder, og Mjøsen står for rundt 700 millioner.

Holder andelseiermøter

De to styrelederne i selskapene reiser i disse dager ut på en turné rundt i landet, hvor det skal holdes andelseiermøter. De to styrelederne vil kjempe for en fusjon, men det er de totalt 28 valgkretsene som bestemmer. 18. juni sender de delegater til årsmøte, hvor de skal stemme for eller mot fusjon.

Ifølge Østlendingen har ni av 21 valgkretser i Mjøsen sagt ja til fusjon, mens fire av sju i Glommen har sagt ja. Ingen har sagt nei til fusjon.