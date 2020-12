A for allergi

Astma- og allergiforbundet tilrår at du spyler juletreet for å fjerne gammalt pollen, muggsoppsporar og anna snusk. La det deretter tørke i garasjen eller bua før du tek det inn i stova. Nokon reagerer mindre på edelgran enn på vanleg gran eller furu, men om du reagerer sjølv etter skylling av treet, bør du vurdere å kjøpe eit kunstig tre.

B for bork

Ikkje spikk bort borken for å få plass til treet i ein for liten fot, juletreet syg nemleg vatn mellom borken og veden. Ta derfor heller med deg foten på juletrehandel, og finn eit passande tre.

C for celsius

Å føre juletreet rett frå minusgrader og inn på stova, vil føre til meir dryssing. Sett treet i ei bøtte med vatn ute, i garasjen eller bua så det kan akklimatiserast, og fjern strømpa i same slengen.

D for dryssing

Viss du vil redusere faren for dryssing, bør du sage av ei ca. 2–3 cm tjukk skive når du tek inn treet. Der har nemleg alle porane vorte tette av harpiks, så treet har vanskeleg for å ta til seg vatn. Sett treet i ein juletrefot med rikeleg med vatn innan få minutt. Særleg dei første dagane er treet veldig tørst.

E for edelgran

Edelgrana har dei siste åra gått forbi den vanlege grana som favorittjuletreet til nordmenn. Den har mjuke, breie nåler som har betre feste enn på vanleg gran, og held derfor lenger på nålene.

F for flagg

Juletreet kom til Noreg på 1800-talet, og vart meir populært under det nasjonale gjennombrotet. Fram mot unionsoppløysinga vart det meir og meir vanleg å feste flagg på juletreet, og både norske flagg og «sildesalaten» vart brukt. Det hender at ein ser lenkjer med mange ulike flagg, noko som kan symbolisere omtanke for menneske frå alle nasjonar.

G for glanspapir

Allereie på 1870-talet kunne ein kjøpe glanspapir i Noreg. Ein kunne pynte treet med fletta korger og lenkjar av glanspapirringjar, eller med engle- eller nissefigurar i glanspapir.

H for hovudverktablett

Acetylsalisylsyren kan hjelpe juletreet ditt med å suge opp vatn over lengre tid, på same måte som næringa ein ofte får med om ein kjøper blomstrar. Her i Noreg finst acetylsalisylsyre i hovudverktablettar som til dømes Aspirin, Dispril og Globoid, og nokon tilrår at du knuser eit par tablettar og har det i vatnet til juletreet den dagen du tek det inn.

I for insekt

Grovt rekna bur det rundt 20.000 småkryp, av meir enn 100 ulike artar, i juletreet ditt. Dei fleste er heldigvis mikroskopiske, og alle er ufarlege. Både for deg, potteplantane dine og treverket i huset. Dei fleste av desse døyr rimeleg fort viss dei vaknar frå vinterdvalen, sidan inneklimaet er lite ideelt.

J for juletrefest

Då juletreet kom til Noreg, meinte mange at dette var ei form for avgudsdyrking og dans rundt gullkalven. Tradisjonen med juletrefest vart etablert først og fremst av lærarar og prestar, og juletrefestar arrangerte på skulane gjorde at juletrea òg vart kjende i bygdene. I Christiania vart det første juletreet registrert i 1822, og Studentersamfunnet i Christiania arrangerte juletrefestar med juletre allereie i 1840-åra.

K for kunstig

Viss du investerer i eit kunstig juletre, slepp du å tenkje på dryssing, insekt og at treet visnar, og kan bruke det same treet igjen kvart einaste år. I eit miljøperspektiv bør du unngå tre laga av PVC, og du bør kjøpe eit tre du kjem til å bruke i mange år.

L for levande lys

Norsk brannvernsforeining rår sterkt mot å bruke levande lys på juletreet. Barnåler tek lett fyr, og brenn ekstremt godt. På bokstaven P får du vite kvifor dette ikkje (!) betyr at juletreet er bra opptenningsved.

M for mange

Det blir selt mange typar juletre i Noreg. Dei fleste brukar gran, og då anten vanleg gran, fjelledelgran, nordmannsedelgran, serbargran eller engelmannsgran. Langt færre bruker furu, sjølv om furua held atskilleg betre på nålene enn grana gjer.

N for nordmannsedelgran

Føretrekkjer du eit ekte juletre som ikkje luktar så sterkt, kan du gå for ei nordmannsedelgran. Denne held òg godt på nålene sine.

O for omn

Unngå å plassere treet nær omnar eller andre varmekjelder, då det kan tørke ut og missa nålene raskare. Det kan òg auke brannfaren.

P for peis

Og når vi først er inne på varmekjelder – ikkje brenn juletreet i peisen eller vedovnen! Barnålene skaper ei veldig stor varmeutvikling, som i verste fall kan føre til pipebrann, og nålene kan òg gi frå seg giftige gassar når dei brenn. Heldigvis samlar mange kommunar inn trea og destruerer dei for deg, og det er tilrådd å nytte seg av dette.

Q for quiz

Hugsar du kvifor du ikkje skal spikke treet smalare for å få det inn i juletrefoten?

R for rosiner

Den første pynten ein hang på juletreet, var etande! I gamle dagar brukte ein til dømes rosiner på ein tråd, og kunne òg hengje kaker, eple, søtsaker, appelsiner og nøtter på treet, gjerne i korger. På trettendedag jul fekk barna hauste pynten frå gåvetreet.

S for stjerne

Før var det vanlegast å ha ein engel i toppen av treet, men ein kunne òg setje eit lys, eit spyd eller ein fugl i toppen. Seinare har dei fleste gått over til å setje ei stjerne i toppen, då denne representerer Betlehemsstjerna.

T for Tyskland

Tradisjonen med å ta inn tre og pynte dei til jul, stammar frå Tyskland. Allereie på 1500-talet pynta ein festlokale med tre i Tyskland og Sveits. Tyske misjonærar, utvandrarar og forretningsfolk tok med seg tradisjonen vidare ut i Europa på 1800-talet.

U for under

I gamle dagar kunne gåvene gjerne hengast på treet, innpakka eller uinnpakka. Dei kunne òg stå på eit bord ved sida av treet, men etter kvart vart det vanlegast å leggje innpakka gåver under treet. Kanskje har vi litt fleire og tyngre gåver i dag?

Fakta Krav til kvaliteten * Treet bør ha ein jamn og fin farge. * Nålene bør sitje tett og gjere greinene fyldige. * Det bør vere eit naturleg forhold mellom breidde og høgde. * Treet bør vere symmetrisk, med både ein jamn og rund omkrins, og ein jamn avsmalning mot toppen. * Stammen skal vere rett. * Greinene bør vere jamt fordelte så treet verkar tett og fyldig. Det skal ikkje vere nokon knekte eller daude greiner. * Det skal berre vere eitt toppskot. Kjelde: Norsk juletre

V for varmvatn

Nokon meiner ein bør setje treet rett i vatn med ein temperatur på 60–70 grader etter at ein har saga av dei nedste centimetrane og det skal inn i stova. Varmvatnet løyser opp harpiksen i stammen, og skal gjere det lettare for treet å drikke mykje vatn.

W for white christmas

På tidleg 1900-tal var det populært med kvite juletre. Ein brukte til dømes gipspulver, vatt og alun for å gi inntrykk av at det var snø på trea. Fattigmannsvarianten var å måle trea med heimelaga mjølklister.

X for x talet på grader

For at treet skal halde seg friskt og grønt så lenge som mogleg, bør du helst ikkje ha det varmare enn 20–22 grader inne. Og igjen: Ikkje gløym å la treet venje seg til varmen.

Y for yrkesveg

Vi plantar for lite juletre i Noreg, og importerer derfor ein del tre frå Danmark kvar jul. Juletreproduksjonen er generelt ganske lønnsamt, og ein del produsentar meiner det bør vere mogleg å auke eksporten av juletre. Kanskje er det dette yrket du skal satse på?

Z for zink

Eit gammalt kjerringråd seier at du kan leggje rustne spikar i juletrefoten for å tilføre treet litt ekstra jern og zink. Kor effektivt dette faktisk er, er likevel uvisst.

Fakta Juletrevit-reglane i Plantasjen: * Spør når treet er felt: For at juletreet skal stå lengst mogleg utan å drysse, bør det vere felt tidlegast i midten av november. Spør når treet er felt når du handlar. * Dra fingrane gjennom barnålene: Viss barnålene fell lett av når du dreg fingrane gjennom greinene, er det eit dårleg teikn. Bruk tid på å finne eit tre der barnålene sit godt fast. * Sjekk barnålene ved stammen: Sjølv om juletreet ser bra ut ved første augekast, bør du alltid sjekke om barnålene innst ved stammen er friske og fine. * Ikkje gi juletreet varmesjokk: Treet har det best om det får akklimatisere seg i eit mellomkaldt rom før du tek det inn i stova. Hugs òg å fjerne nettingstrømpa når du set juletreet til akklimatisering. * Hald treet unna varmekjelder: Pass på at du ikkje plasserer juletreet like ved ei varmekjelde, som til dømes ein varmeomn eller ein peis, då kan det drysse raskare. * Finn eit tre som passar juletrefoten: Tre syg vatn mellom borken og veden, og denne sugeevna blir svekt om ein spikkar i stammen. Ta derfor med juletrefoten når du skal kjøpe juletre. * Vatn juletreet rikeleg og ofte: Eit bartre fordampar fukt gjennom barnålene, og får dei ikkje fukta dei treng, ligg dei på golvet før ein veit ordet av det. For å gi treet ditt ekstra god sugeevne er eit godt tips å skjere av ei 2–3 cm skive nedst på stammen. * Gi ekstra vatn til den norske julegrana: Den mest populære juletresorten her til lands er den norske julegrana. Dette er òg det mest ømfintlege treet med tanke på uttørking. Gi derfor nok vatn. * Unngå for kaldt vatn: Anten du vel julegran eller edelgran, set treet størst pris på lunka vatn. Kilde: Plantasjen

Æ for ærefullt

Kvart år sidan 1947 har Oslo hatt det ærefulle oppdraget å gi eit juletre i gåve til London, som blir tent på Trafalgar Square den første torsdagen i desember. Treet blir gitt som eit takk for hjelpa under andre verdskrigen, og blir ståande til 6. januar.

Ø for øl

Andre råd for å gjere overgangen til stova enklare for treet, er rett og slett å la det få smake på juleølet. Nokon meiner nemleg ølet gir treet god næring dei første dagane inne i varmen, og då gjerne i kombinasjon med eit par acetylsalisylsyreholdige hovudverktablettar.

Å for åtte

Det tek mellom åtte og tolv år å dyrke fram eit normalt juletre. Tidlegare var lengda på juletrea gjerne 2 til 2,3 meter, medan dei fleste i dag er 1,8 til 2 meter høge.

Kjelder: Norsk juletre, Plantasjen, Meister Grønn, forskning.no, Sintef, LHL, NRK, stille-julenatt.org, Gammeldags jul, gamletrehus.no