Julegåva frå Hordaland lyser i Edinburgh

Grana frå Hordaland blir gitt i julegåve til folk i den skotske hovudstaden. Juletreet er ei takk for hjelpa under den andre verdskrigen.

Om lag 25.000 folk møtte på den årlege lysfesten for å sjå at julegrana blei tent, fortel Hordaland fylkeskommune på nettstaden sin.

Annonse

Fleire frå fylkeskommunen tok turen over sjøen for å vera med på seremonien. Julegrana blei tent av Saskia Eng, som er frå Edinburgh og som blei nummer to i songkonkurransen The Voice i Storbritannia haust.

Samstundes er eit anna norsk tre på veg frå Oslo til London for å lysa opp på Trafalgar Square. Tradisjonen med norsk julegran til London blei etablert i 1947 som takk til det britiske folket for hjelp til Noreg under krigen. Tysdag blei det 21 meter høge treet felt i Nordmarka.

Juletreet frå Hordaland lyser opp i den skotske hovudstaden Edinburgh. Foto: Hordaland fylkeskommune.