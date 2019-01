Jordmorforbundet: Sentralisering gir dårligere fødetilbud

– Det er uhørt. Stortinget har vedtatt at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger i Norge. Ny forskning viser at det er tre ganger så stor risiko for at mor får alvorlige komplikasjoner hvis reiseveien til sykehuset er lengre enn en time, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til nettavisen FriFagbevegelse.

Eksistensen til fire fødeavdelinger på Innlandet, i Møre og Romsdal og på Helgeland er usikker fremover.

I mai 2018 ble forslaget om «å sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner» vedtatt i Stortinget.

– I løpet av de 40 siste årene har antallet fødeinstitusjoner i Norge blitt redusert fra rundt 160 til 45. Stortingets vedtak er derfor ikke til å misforstå. Det er blitt gitt en tydelig beskjed om at det ikke kan legges ned flere fødeavdelinger, sier Schjelderup.

– Fødsler i Norge skulle bli tryggere med sentralisering, men den nye forskningen viser tydelig at det stikk motsatte har skjedd. Nedbygging av fødselsomsorgen må stanse øyeblikkelig.

Helseminister Bent Høie har tidligere avvist at fødetilbudet er for dårlig.