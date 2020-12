Norge har sluttet seg til IPCEI, en europeisk satsning for innovasjon- og industrisamarbeid for hydrogen. Statsforetaket Enova skal ha hovedansvaret for forvaltningen av den norske deltagelsen.

– Hydrogen blir viktig for å nå klimamålene våre. Norge har gode forutsetninger for å utvikle og ta i bruk teknologien, men vi trenger ikke å gjøre alt alene. Ved å koble oss på Europas hydrogensatsing kan vi både sette fart på utviklingen og gi norske bedrifter en god mulighet til å øke kvaliteten på sine prosjekter, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

Ordningen IPCEI, Important Projects of Common European Interest, bidrar til innovative prosjekter. Disse prosjektene skal støttes opp med nasjonale midler. Likevel er det unntatt vanlige regler for statsstøtte.

Bakgrunnen for hydrogenstrategien fra regjeringen er at hydrogen skal brukes i kampen for reduserte klimautslipp, i tillegg til å bidra til norske verdier i norsk næringsliv.

Deltagelsen til Norge gjør det mulig for norske selskap å bidra i den europeiske satsningen. Dette fører videre til økende muligheter for en sammenkobling og koordinering av europeiske hydrogenprosjekter. Alt dette på bakgrunn av IPCEI som en møtearena.

Hydrogen kan ha lavere eller ingen utslipp

– Norsk deltagelse i IPCEI for hydrogen vil være en viktig brikke i regjeringens veikart for hydrogen. Koblingen mot EUs hydrogensatsing kan også bli viktig for Langskip, som muliggjør storskala hydrogenproduksjon fra norsk naturgass med karbonfangst og lagring, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Forvaltningen til Enova skal skje "i tråd med den fireårige styringsavtalens rammer, mål og prioriteringer," opplyser regjeringen. Både Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal innvolveres ved behov. Eksisterende finansielle rammer og gjeldende ordninger vivl bidra med å dekke støtte til norske prosjekter.