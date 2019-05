Her er grunnen til at "alt" er gult

På Skogfrøverket på Hamar har de gode dager. De leverer frø til skogbruk og juletreproduksjon, og som følge av fjorårets tørkesommer blomstrer grantrærne mer enn vanlig.

– I år har vi nesten hundre prosent blomstring, mot 20–30 prosent som er vanlig, forteller Arjan Besemer.

Når grana blomstrer produsere den knopper. Hunnknoppene blir til kongler, som inneholder frø, mens hannknoppene produserer pollen, som skal befrukte frøene. Ifølge Besemer blomstrer ikke grana hvert år, og sist den blomstret var i 2015.

Bjørk, gran og furu

Det nærmer seg slutten av pollensesongen for både bjørk og gran, mens furua nå står for tur. Bjørk gir allergiske reaksjoner, mens pollen fra gran og furu gjør "alt" gult. Og selv om det er pollen fra disse to trærne som er mest synlig, gir de ingen allergiske reaksjoner. Derimot kan de gi luftveisplager.

– Allergikere som har vært utsatt for bjørka kan være mer følsomme i pusteorganene. De kan reagere når de får i seg pollen fra gran og furu, omtrent som når de får i seg støv, forteller Hallvard Ramfjord, pollenanalytiker hos pollenvarslingen til Norges astma- og allergiforbund.

Han forteller at det pene været har gjort at spredningen har blitt ekstra stor.

– I tillegg har grana veldig stort pollenkorn, for eksempel er det tre til fire ganger større en bjørkepollen. Her er det ikke insekter som tar seg av pollineringa, og derfor kompenserer det med å ha store mengder pollen, sier han.

Sesongen snart over

Selv om det gule pollenlaget legger seg på bilen og utemøblene, er også positive sider ved støvet. Ramfjord forteller at det er mange mikroorganismer som ernærer seg på støvet som blir liggende igjen på bakken.

– Pollenet er ganske næringsrikt, og kommer til nytte.

Er du allikevel lei av å spyle bilen fri for pollen, er det håp i sikte.

– Denne spredningen er tidsbegrenset. Først blomstrer grana, så furu. Vi vil nok i år få en spredning fram til like etter månedsskiftet mai-juni. Da skal det være slutt med de gule skyene med pollen.

På Skogfrøverket er de derimot glad for all blomstringen.

– I år blir det masse nye frø på lager. For oss er det positivt, sier Besemer.