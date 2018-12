Her er forskerens råd for et grønnere julemåltid

Julemat kan være så mye mer enn ribbe, pinnekjøtt og medisterkaker. Her får du tips til mat du kan lage for en mer bærekraftig og miljøvennlig julemiddag. Får du en vegansk venn til middagsbesøk på julaften? Kunne du tenke deg å servere et klimavennlig måltid til hele familien i løpet av romjula?