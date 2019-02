Gunnar Gundersen i Naturbruksalliansen sender ulveklage til Kringkastingsrådet

– Innslagene fra Oslo og Elverum underbygger og forsterker inntrykket av at NRK ikke er objektive i rovviltdebatten, skriver leder Gunnar A. Gundersen av Naturbruksalliansen, ifølge Østlendingen.

– Udokumenterte påstander

Den tidligere stortingsrepresentanten for Høyre reagerer på måten dyrevernsorganisasjonen Noahs markering for ulv ble fremstilt i Elverum den 12. januar. I klagen skriver han at Noah fikk påstå at det dårlige fremmøtet under fakkeltoget for ulv i Elverum skyldtes trusler.

– Det er svært grove og udokumenterte påstander, skriver Gundersen i klagen.

Naturbruksalliansen har ingenting imot at dyrevernsorganisasjonen Noah får slippe til med sine synespunkter.

Naturbruksalliansen reagerer også på at NRKs dekning av ulvedemonstrasjonen i Oslo inneholdt direkte feilinformasjon, ifølge Østlendingen. Blant annet reageres det på ar NRKs reporter under demonstrasjonen hevdet at det er flere ulvesoner i Norge, og at sonene blir mindre.

– Det er kun en ulvesone i Norge. Ulvesonen blir ikke mindre, sier Gundersen til Østlendingen.

Avviser kritikken

NRK forsvarer dekningen.

– På generelt grunnlag mener vi at vi dekker ulvedebatten på en objektiv måte, og at vi skal være faktabasert i vår journalistikk. Vi skal også gi rom for begge parters syn, og derfor dekket vi markeringene både 8. og 12. januar bredt, svarer programdirektør Espen Olsen Langfeldt i Nyhetsdivisjonen i NRK på kritikken.