Frykter økt smitte i Nord-Norge - setter inn tiltak for vinterfiske

Det er forventet at sjømatnæringen vil få mye utenlandsk arbeidskraft til vinterfiske i 2021. Med dette tatt i betraktning mener regjeringen det er behov for tiltak for å redusere smitterisikoen. Det skal blant annet etableres tiltaksplan for sesongfiske i Lofoten. Tiltakene vil blant annet være i justis-, helse-, nærings- og fiskerisektoren, i tillegg til tiltak nasjonalt, regionalt og lokalt.

– Det aller viktigste er å overholde smittevernreglene. Samtidig innfører regjeringen flere tiltak som vil bidra til at vinterfisket kan bli gjennomført på en god og trygg måte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Tiltak med registrering av innreisende

Som et tiltak er det nå bestemt en innføring av reiseregistrering. Det er planlagt et reiseregistreringssystem som skal være fungere fra januar 2021.

I praksis har regjeringen besluttet at de som passerer norsk grense må registrere seg med navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

Annonse

– Reiseregistrering vil bidra til at vinterfisket kan gjennomføres på en ryddig og god måte hvor vi ivaretar både smittevern, og tilrettelegger for næringsaktørene som er avhengig av sesongarbeiderne fra utlandet. Det er viktig at næringen samarbeider med lokale og regionale myndigheter, og sørger for at det er inngått kontrakter med de som skal arbeide i industrien, sier Ingebrigtsen.

Videre skal politiet ytterligere skjerpe grensekontroll i Nordland. Dette innebærer at politiet vil undersøke innreisende for å se om de oppfyller innreisevilkårene og legger planer for hvordan karantene skal gjennomføres.

Karantene må gjennomføres og karanteneregler må følges

En av mulighetene for å gjennomføre karantene er i leide boliger.

"Det åpnes for at de som leier bolig i Norge, uten å bo der, kan gjennomføre karanteneperioden sin der etter innreise til Norge", opplyser regjeringen.

For dem som verken eier eller leier egen bolig innenriks, kan karanteneperioden gjennomføres på et annet sted. Dette kan kun gjøres dersom det er et såkalt egnet sted og det dokumenteres at karanteneregler følges opp av de det gjelder.

– Det betyr at sesongarbeidere som kan dokumentere leieforhold i Norge kan oppholde seg der. Det innebærer blant annet at man kan slippe karantenehotell, dersom man har tilgang til eget rom og kjøkken under karantenetiden, sier Ingebrigtsen.