Frø fra osp sørget for over 100 skogbranner

Fjorårets varme og tørre sommer har gitt ekstra mye ospfrø i år. I Stockholm har dette gitt uante konsekvenser, da det begynte å brenne i skog og gress, fordi frøene hadde tatt fyr.

– Vi har hatt ett 50-talls gressbranner siden lunsj. Selv om hver hendelse ikke er så alvorlig så blir det alvorlig ettersom det er så mange hendelser samtidig. Ressursene vår tar slutt, sa Anders Edstav, brannsjef ved Södertörns brannvesen til SVT tirsdag.

Tenner lett

Toni Frank, leder i Storstockholms brannvesen forteller at det er de store, hvite ospfrøene som har tatt fyr. Disse er lett tennbare, og kan sørge for at brannen sprer seg fort.

– Det er derfor vi har så mange ulike branner, det er det her osppollenet som vi ikke har sett før på den her måten, sier han.

Den svenske redningstjenesten forteller til SVT at de ikke var forberedt på at disse frøene kunne skape så mye kaos. De ber om at folk lar være å tenne opp i skogen eller kaste fra seg sneiper som fortsatt er tent.

Ingen kjente tilfeller i Norge.

I Norge er ikke Direktoratet for sikkerhet og beredskap kjent med at ospfrø har ført til branner. Samtidig har de fått meldinger om flere gressbranner de siste ukene.

Ospen klarte seg godt gjennom fjorårets sommer, og har i år en ekstra kraftig blomstring. I Norge er det mange som har reagert på frøene, som kalles fnokk.

– Fjorårets varme skapte en stressituasjon for både osp og selje. Når samtidig noen av konkurrentene ble holdt tilbake, så har det blitt en god blomstring i år, har Jan Ingar Båtvik, biolog og førstelektor ved Høyskolen i Østfold tidligere sagt til NRK.