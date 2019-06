Flertall på Stortinget for stemte for post annenhver dag

Lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt.

Ved voteringen i lovsaker vil man alltid avslutte med å votere over «Lovens overskrift og loven i sin helhet».

I mange tilfeller kan det være vekslende flertall for de enkelte paragrafer i en lov. Da er det viktig at man forsikrer seg om at det er et samlet flertall som kan stå bak hele lovforslaget, derfor voteres det til slutt over «Lovens overskrift og loven i sin helhet».

Kilde: Stortinget