Farevarsel om kraftige regn- og haglbyger i flere fylker

Kald luft fra nordøst er på vei innover i landet og har allerede skapt store temperaturfall over store deler av Sør-Norge.

I hovedstaden var det over 30 grader mandag. Tirsdag er det meldt temperaturer ned til 13 grader.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel – altså nest høyeste farenivå – for kraftige regn- og haglbyger i Agder og Telemark. Farevarselet gjelder fra klokken 10 tirsdag formiddag til rundt klokken 15 på ettermiddagen.

– Den kalde luften skaper veldig mye ustabile luftmasser, som gir kraftige byger i form av regn, hagl og torden. Det kan fort komme opp mot 20 millimeter på én time, sier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Infrastruktur kan rammes

– Om bygene tømmer seg over et jorde, vil det jo ikke så like store konsekvenser som for eksempel over et tettsted eller en by, hvor gater og infrastruktur kan rammes hardt. Det er det vanskelige med å melde om byger, men vi er føre var og har valgt å sende ut gult farevarsel, sier Borander.

Annonse

I forbindelse med bygene kan det også oppstå lokalt kraftige vindkast.

– Det kan være lurt å ta forholdsregler med å binde fast ting i hagen, som man ikke har lyst til at skal fly rundt, sier Borander.

Regn og vind på Vestlandet

Det er også sendt ut gult farevarsel for kraftige regnbyger på Vestlandet sør for Stad. Varselet gjelder fra klokken 12 tirsdag til 5 på morgenkvisten onsdag.

Der regnbygene treffer, vil det være fare for overvann i tettbygde områder, med lokale oversvømmelser, jord- og flomskred. Det kan også være fare for stenge veier ved bekke- og elveløp.

– Dette er også på grunn av de samme kalde luftmassene, som vil treffe Vestlandet litt senere enn Sørlandet. Det kan bli ganske kraftige byger og en del torden. Det er derfor lurt å unngå høye punkter eller åpne sletter. Gå heller innendørs når det står på som verst, er rådet fra Borander.

(©NTB)