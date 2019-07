Fant e. coli og salmonella i kjøttdeigen til svensk grensebutikk

Helt siden 2018 har prøver av kjøttet vist for høye verdier av bakterier. Det har blitt funnet både e. coli og aerobe mikroorganismer. Aerobe mikroorganismer kan blant annet være muggsopp. Ved et av tilfellene har det også vært salmonellasmitte i kjøttdeigen.

La ned salgsforbud

Nå har Eda kommune forbudt butikken å fortsette salget av kjøttdeigen.

– Vi tar dette på alvor, vi undersøker hva som har gått feil og forsøker å rette opp i det, sier Kaj Hänninen, daglig leder i butikken til SVT.

Charlottenberg er et populært område for grensehandel, like øst for Hedmark.

Eda kommune skriver i sin beslutning om salgsforbudet at: "Virksomheten har vist alvorlige mangler i håndteringen av mat og manglende rutiner for sikring av mat."

Nest størst på grensehandel

Butikken vil fortsette å selge kjøttdeig, men kjøttdeigen vil da komme utenfra og være ferdig pakket hos produsenten.

– Forhåpentligvis finner vi løsninger og kan begynne å selge vår egen kjøttdeig tirsdag neste uke, sier Hänninen til SVT.

Charlottenberg er det området i Sverige hvor vi legger igjen nest mest penger på grensehandel, bak Strömstad og foran Töcksfors.