Her er EUs nye lederteam

De kranglet natta igjennom og måtte trykke på pauseknappen mandag formiddag for å roe gemyttene etter forhandlinger 18 timer i strekk.

Og på ett tidspunkt var de nær enighet om en pakke med helt andre navn.

Men nå er stats- og regjeringssjefene enige om hvordan toppjobbene i Brussel skal fordeles.

Pakkeavtale

Pakkeavtalen betyr at EU for første gang vil få en kvinne som øverste sjef – forutsatt at mer enn halvparten av de folkevalgte i EU-parlamentet sier ja til utnevnelsen.

Her er navnene de europeiske lederne har samlet seg om:

* Ursula von der Leyen (60) er nominert til president for EU-kommisjonen. Dette regnes som den mektigste av toppjobbene i EU. Von der Leyen er i dag forsvarsminister i Tyskland og tilhører statsminister Angela Merkels kristendemokratiske parti CSU.

* Charles Michel (43) er utnevnt til president for Det europeiske råd. Michel er i dag fungerende statsminister i Belgia og leder det liberale partiet Mouvement réformateur.

* Josep Borrell (72) er nominert til utenrikssjef. Borrell er i dag utenriksminister i Spania og tilhører det sosialdemokratiske partiet PSOE. Han har tidligere vært president for EU-parlamentet.

* Christine Lagarde (63) er nominert til posten som president for Den europeiske sentralbanken. Lagarde er i dag sjef for Det internasjonale pengefondet (IMF). Hun har tidligere vært finansminister i Frankrike.

Presidentvalg i Strasbourg

I tillegg skal EU-parlamentet i Strasbourg onsdag velge ny president.

Dette valget har stats- og regjeringssjefene ingen formell innflytelse over, men posten har vært en viktig del av puslespillet, og de europeiske lederne har vært i tett kontakt med sine kolleger i EU-parlamentet for å forsøke å få en uformell avtale på plass.

Tanken er ifølge EUs avtroppende president Donald Tusk at posten først skal gå til en sosialdemokrat og deretter en kristendemokrat. De to vil da få en periode på to og et halvt år hver.

Etter det NTB kjenner til, skal den bulgarske sosialdemokraten Sergueï Stanichev (53) og den tyske kristendemokraten Manfred Weber (46) være aktuelle.