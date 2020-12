EU lanserer ny merkeordning for mat - vil også komme til Norge

EU har lagt frem med en matstrategi for å sørge for at bærekraftig produsert mat priroiteres av forbrukere. Håpet er å ivareta europeisk mattsikkerhet.

– Bærekraftmerking kan være positivt for norsk landbruk hvis det utformes på riktig måte, sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke til organisasjonens hjemmeside.

Farm to Fork er navnet på matstrategien som skal bidra til et sunt kosthold for EUs innbyggere, samtidig som planeten styrkes.

– En viktig del av strategien er å utvikle nye merkeordninger som skal få forbrukerne til å ta bærekraftige valg. Hvis disse ordningene legger vekt på de riktige tingene, kan det være positivt for norsk landbruk, sier Sletnes.

Vil inngå i EØS-avtalen

Merkeordningen vil inngå i EØS-avtalen, og skal markere hvor sunn og næringsrik maten er, dyrevelferd, bærekraftig produksjon og opprinnelsesland.

– Norge er derfor pålagt å følge de reglene som EU har utviklet på dette området. Også nye merkeregler som EU utvikler i sin Farm to Fork-strategi blir gyldige for Norge, sier Sletnes.

Medlemslandene i EU diskuterer om det bør pålegges et felles obligatorisk merke, som informere om hvor sunne matvarene er.

– Et slikt merke skal plasseres på fremsiden av produktet og være lett å lese og forstå. Landene diskuterer også hvilken type merkeordning som skal velges, sier Sletnes.

Skal danne flere merker

EU skal videre lage et felles overordnet bærekraftmerke for europeiske matvarer.

– Et slikt merke skal gjøre det enkelt å oppfatte om produktene er bra både for helsa og planeten vår, forklarer fagsjefen.

Bærekraft er essensielt i merkeordningen, der matens sunnhet, klimaavtrykket, miljømessig og sosiale sider ved produksjon vurderes. Videre skal EU også danne et felles merke for dyrevelferd.

– Dette skal gi forbrukerne informasjon om hvor bra dyrene som maten er produsert av har hatt det på gården, under transport og på slakteriet, sier Sletnes.