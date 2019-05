Elvestuen ser på tiltak mot sigarettsneiper og take away-kopper

4. mai ble det klart at regjeringen vil forby engangsplass i 2020, men klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ser nå på ytterligere tiltak mot engangsprodukter som faller utenfor dette forbudet, og som kan føre til miljøproblemer.

– Jeg setter nå ned en arbeidsgruppe som skal se på tiltak mot for eksempel sigarettsneiper, kaffekopper til take away, plastposer til frukt og grønt og innpakningspapir til chips og snacks, sier Elvestuen.

Annonse

Arbeidsgruppen som skal bestå av representanter fra miljøorganisasjoner og næringsliv, skal blant annet se på materialer som kan erstatte plast i engangsprodukter.

Hovedoppgaven deres er å vurdere tiltak som kan inngå i en fremtidig avtale mellom Klima- og miljødepartementet og næringslivet om engangsartikler. Gruppen skal levere sine første forslag til løsninger 15. september, og kommer med en endelig rapport 1. mars 2020.

(©NTB)