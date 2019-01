Dette mener norske bønder om EAT-rapporten

Den nye EAT-rapporten konkluderer med at nordmenn må halvere kjøttforbruket sitt, samtidig som at det må spises dobbelt så mye nøtter, grønnsaker og frukt. Nationen har snakket med fire bønder om hvordan rapporten kan påvirke jobben deres.

Håkon Marius Kvæken, storfebonde:

– Hva tenker du om EAT-rapporten?

– Jeg forstår vinklingen av rapporten, det må nok spises mindre kjøtt. Da tenker jeg at det er mer bærekraftig og klimavennlig at bønder produserer kjøtt på ressurser som ikke kan brukes til noe annet, for eksempel utmarksbeiter.

– Tror du forbrukere i Norge vil forholde seg til rapporten?

– Jeg tror at folk generelt vil dempe kjøttforbruket sitt, men jeg tror ikke det snur over natten. Mennesker er vanedyr, så jeg tror ikke vanen av å spise kjøtt plutselig endres.

– Vil rapporten endre landbruket i Norge?

– I utgangspunktet tror jeg ikke det, men den burde gjøre det. Vi må tenke alternativt, og kan bli flinkere til å produsere på fôrressurser som folk ikke kan bruke, som gress og grønnsaksrester fra kjøkkenet, som mennesker ikke ville spist uansett.

– Hvordan burde norske bønder forholde seg til EAT-rapporten?

– Personlig er jeg opptatt av å forholde meg til rapporten og møte forbrukerne. Litt ydmyk tror jeg at bønder, meg selv inkludert, må ta over seg at verden forandrer seg, og det samme gjør spisevanene. Vi må sørge for at folk vil ha det vi produserer, og tilpasse oss det.

Ellen Skauen Ruud, bonde som driver med melk, korn, gress, grønnsaker og hageblåbær:

– Hva tenker du om EAT-rapporten?

– Det er bra at miljøet blir tatt på alvor i rapporten. Jeg tenker likevel at det er mye mer enn mat som spiller inn i klima- og miljøendringer. Reising, for eksempel.

– Tror du forbrukere i Norge vil forholde seg til rapporten?

– Ja, det tror jeg. Rapporten virker kanskje litt ekstrem akkurat nå, men det er jo ikke revolusjonerende nytt rapporten kommer med. På sikt tror jeg folk vil forholde seg til den.

– Vil denne rapporten endre norsk landbruk?

– For å endre norsk landbruk er det mye mer som spiller inn enn akkurat EAT-rapporten. Jeg mener at det er feil å ikke utnytte matressurser i eget land. Jobben vår er å brødfø befolkningen, og lokalprodusert mat er alltid best.

– Hvordan burde norske bønder forholde seg til den?

– Vi må se på det med et faglig blikk. Jeg har jobbet med dette lenge, og vet at slike konklusjoner kommer i bølger, så det gjenstår å se hva det betyr for landbruk, og for landbrukspolitikken.

Therese Rudi, sauebonde:

– Hva tenker du om EAT-rapporten?

– Jeg har fulgt med på debatten, og er enig i at vi på verdensbasis må spise mer grønt. Samtidig er gress en norsk ressurs som kun drøvtyggere, ikke mennesker direkte, kan utnytte. Det gjør Norge til et godt land å produsere kjøtt i.

– Tror du forbrukere i Norge vil forholde seg til rapporten?

– Flere og flere sier at de vil spise mindre kjøtt, og det må norsk landbruk ta til etterretning. Allikevel egner det seg ikke å dyrke korn over hele landet. Her i Ringebu er det for eksempel best forhold for gress. Vi må se på det som er mest fornuftig i de lokale omgivelsene.

– Vil rapporten endre landbruket i Norge?

– Det er jeg litt usikker på. Norsk landbruk må møte rapporten på en offensiv måte. Vi må møte forbrukeren og endre vanene våre med tiden for å spille på lag med dem.

– Hvordan burde norske bønder forholde seg til rapporten?

– Vi må ta rapporten til etterretning, samtidig som at vi må opplyse om at det er vanskelig å dyrke alt over alt, og på gress må man ha dyr til ressurser.

Mats Hegg Jacobsen, økobonde:

– Hva tenker du om EAT-rapporten?

– Landbruket er alltid i endring, så jeg tror ikke rapporten er et gjennombrudd. Rapporten er litt unyansert med tanke på det norske landbruket. Vi må se mer lokalt – hva kan vi produsere her vi her? I flere steder av Norge er det kjøtt, og da kan man ikke la gressbeitene gro igjen på grunn av denne rapporten.

– Tror du forbrukere i Norge vil forholde seg til denne rapporten?

– Ja, det vil jeg tro. Gunhild Stordalen har en sterk stemme, og mange gode poeng. Jeg mener mye er riktig, globalt sett, og at verden må endre noen vaner.

– Hvordan burde norske bønder forholde seg til den?

– Vi må ta den innover oss. Men huske på hva vi er gode på og hva vi kan produsere – Norge er ikke egnet for å dyrke soya, men gode på gress, som er en ressurs beitedyr kan bruke. Vi må ikke gå for langt ved å for eksempel produsere på importerte råvarer. Jeg tror norsk landbruk må debattere med seg selv for å finne en løsning.