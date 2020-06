Det er nå du må handle for å bli kvitt brunsneglen

Det har vært et bra år for sneglene til tross for noen svært tørre uker. Årsaken er mye regn i mai, ifølge biolog og snegleekspert Ted von Proschwitz ved Göteborgs Naturhistoriska museum.

– Når de kommer opp om våren, må de ha det regnfullt og vått. Klarer de seg da, og blir litt større, så er de ikke like følsomme for tørken lenger, sier han.

Nattdyr

2020 er et middels år for brunsneglen, eller brunskogsneglen som den egentlig heter.

Den synes ikke så mye om dagen når det er tørt, men kommer fram om natten og etter regnskurer. Mye er nå avhengig av om det blir våte dager framover. Om en ukes tid kommer de største til å legge egg.

Etter at eggene er lagt, tar det om lag fire uker før de klekkes, og en ny generasjon ser dagens lys. Vil man bli kvitt dem, er det derfor nå man må passe på.

Hver eneste snegle som drepes, har potensielt blitt hindret i å legge 400 egg.

Unngå unødig lidelse

– Man må tenke positivt hvis man synes det er slitsomt å bekjempe dem. Det er en god gjerning å bekjempe dem i denne perioden før de har begynt å legge egg, sier Ted von Proschwitz.

Og hvis man skal gjøre det, er saksen det beste redskapet, mener han. Å bruke salt, slik noen anbefaler, er dårlig for jorda og unødig plagsomt for sneglene.

– Bruk en vanlig saks eller beskjæringssaks og halshogg dem. Ja visst er det et vanskelig skadedyr, men jeg synes likevel man skal gi dem en så rask og smertefri død som mulig, legger han til.