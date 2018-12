Centerpartiet vil ikke støtte ny Löfven-regjering i Sverige

Socialdemokraterna har den siste uken hatt samtaler med de borgerlige sentrumspartiene Liberalerna og Centerpartiet om et mulig politisk samarbeid.

Et slikt samarbeid kunne fått slutt på den politiske krisen og åpnet for en ny regjering ledet av Löfven. Men mandag ble det klart at statsministeren ikke har klart å komme til enighet med Centern.

– Dessverre må jeg konstatere at resultatene ikke holder for et samarbeid, sa Lööf på en pressekonferanse.

Hun gjorde det klart at hennes parti vil stemme nei til Löfven i den kommende statsministeravstemningen i Riksdagen.

– Jobbet dag og natt

– Vi valgte å gi Socialdemokraterna en siste sjanse. De siste fem døgnene har vi jobbet dag og natt for at et slikt samarbeid skulle komme i stand, sa Lööf.

– Vi har hatt framgang i en del politiske spørsmål, men det gjenstår altfor store forskjeller til at Centerpartiet skal medvirke til å slippe fram Stefan Löfven som statsminister.

Hun viste til at Centerpartiet blant annet har stilt krav til en grønn skattepolitikk og reformer av boligmarkedet og arbeidslivslovgivning.

I tillegg mener Lööf at Löfven har lyttet altfor mye til Vänsterpartiets politiske krav.

Nytt statsbudsjett

Det er ventet at en statsministeravstemning kan bli holdt i Riksdagen i løpet av uken. Samtidig skal de folkevalgte onsdag stemme over forslag til neste års statsbudsjett.

Lööf sier Centerpartiet ikke kommer til å stemme for den sittende regjeringens forslag til budsjett. Det betyr at budsjettforslaget til Moderaterna og Kristdemokraterna kan få flertall med støtte fra Sverigedemokraterna (SD).

Et nederlag for Löfven i den avgjørende budsjettavstemningen kan bli en kraftig hodepine for ham hvis han senere skulle lykkes i arbeidet med å danne regjering. Selv om han vil kunne lage et eget endringsbudsjett senere, vil Löfven i stor grad måtte styre på et mørkeblått budsjett.

Der ligger det inne skattekutt som ikke kan reverseres, og som vil legge beslag på store deler av Löfvens handlingsrom for egen politikk.

Åkesson fornøyd

Bakgrunnen for den politiske krisen i Sverige er den store avstanden mellom høyrepopulistiske Sverigedemokraterna og de andre partiene. Siden ingen andre partier ønsker samarbeid med SD, er det blitt svært vanskelig å finne grunnlag for en ny regjering.

SD-leder Jimmie Åkesson var mandag godt fornøyd med at Centerpartiet har vendt Löfven ryggen.

– Hvis Annie Lööf står fast ved dagens beskjed, er det positivt at Löfven kommer til å stemmes ned, sa Åkesson til Aftonbladet.

Han mener likevel det er vanskelig å forstå at Lööfs handlemåte. Tidligere har hun også vendt tommelen ned til regjeringsframstøt fra Moderaternas leder Ulf Kristersson.

– Når hun stemmer ned både Ulf Kristersson og Stefan Löfven, finnes det ikke så mange alternativer igjen for henne. Dagens beskjed har brakt oss nærmere et nyvalg, og det ønsker jeg velkommen, sier Åkesson.