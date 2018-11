Bygdekvinnene løftast fram som matekspertar

Neste år blir det storsatsing på lokale matkurs med bygdekvinnene som matekspertar.

– Vi har som mål at 150 av dei drygt 400 lokallaga våre i 2019 skal arrangera to gode kurs i tradisjonsmat kvar. Til saman blir det 300 kurs og nesten eitt om dagen, seier prosjektleiar Ingrid Lamark for den nystarta Tradisjonsmatskolen til Norges Bygdekvinnelag.

Målet med prosjektet er å auka kunnskapen om norsk tradisjonsmat og lokale råvarer og hindra at denne kunnskapen går i gløymeboka.

Bygdekvinnelaget er ikkje dei einaste som meiner at kunnskap om lokale mattradisjonar er viktig. I sommar fekk organisasjonen Unesco-status som rådgjevande organ for immateriell kulturarv og ekspertar på norsk tradisjonsmat.

– Ein viktig aksept

Akkrediteringa frå Unesco er ein viktig aksept både for det arbeidet Bygdekvinnelaget gjer og for at den kunnskapen bygdekvinnene har om mat og mattradisjonar er verdt å ta vare på, meiner Lamark.

Ho strekar under at tradisjonsmat og mattradisjonar handlar om mykje meir enn oppskrifter og kva folk har ete. Matkulturen fortel også mykje om den historiske utviklinga, om kor folk har budd, kva ressursar dei har hatt, økonomi, import og eksport og utviklinga av landbruket.

– Mattradisjonane speglar difor korleis vanlege folk har hatt det, seier ho.

Millionløyving

Ei stor løyving frå Sparebankstiftinga har gjort det mogleg for Norges Bygdekvinnelag å setja i gang eit stort og målretta arbeid for å ta vare på dei norske matskattane. For to år sidan fekk organisasjonen 1,6 millionar kroner til å utvikla nettstaden Norsktradisjonsmat.no, der Bygdekvinnelaget har samla inn og digitalisert rundt 940 gamle oppskrifter frå heile landet.

I år har Bygdekvinnelaget fått ei ny løyving på tre millionar kroner til Tradisjonsmatskolen, som er ei vidareføring av dette prosjektet. Gjennom dette tiltaket blir det satsa stort på opplæring og praktisk overlevering av matkunnskap.

Læring gjennom praksis

Å lesa oppskrifter og sjå på video åleine er ikkje alltid nok til å læra seg korleis ein skal gå fram for å laga tradisjonsmat, meiner Lamark. Denne kunnskapen må også lærast gjennom praktisk arbeid i samhandling med andre, meiner ho.

– Alle som nokon gong har laga mat ein har lært av mor si eller bestemor si, veit at ein godt kan prøva å skriva ned ein del ting, men at det er mange ting ein er nøydd til å læra ved å gjera det, seier ho.

Det er mykje den praktiske overleveringa av kunnskap den immaterielle kulturarven handlar om. I tillegg til å oppmuntra lokale bygdekvinnelag til å halda lokale matkurs, skal bygdekvinnene også få tilbod om eigne kurs for å bli betre formidlarar.

Kunsten å læra bort

– Ein stor del av prosjektet er det vi kan kalla intern kompetanseheving. For første gong skal vi no laga og tilby det vi kallar kurshaldarkurs for medlemmene våre, utdjupar Lamark.

Ho peikar på at mange bygdekvinnelag har mykje spesialisert matkunnskap om teknikkar, råvarer og tradisjonar, men at alle ikkje er like trygge i rolla med å læra bort matkunnskapane dei sit inne med. Målet er at eigne instruktørkurs skal retta på dette.

– Bevaringa av den immaterielle kulturarven skjer nesten berre gjennom læring og praksis. Noko av det viktigaste ein kan gjera er difor å syta for at fleire får den kunnskapen. Å leggja til rette for lokale kurs og tryggja medlemmene i å læra bort, er difor heilt grunnleggjande for å ta vare på desse mattradisjonane.

Kvinnekunnskap

Gjennom den breie stasinga på opplæring i norsk tradisjonsmat håpar Ingrid Lamark at matkunnskapane til norske bygdekvinner får høgare status.

Ho peikar på at denne kunnskapen gjerne har vore knytt til hus, heim og eigen familie og ofte blitt sett på som mindre viktig samanlikna med annan kunnskap.

– No står denne kunnskapen i fare for å bli borte fordi folk tenkjer at det ikkje er så viktig. Den generelle statushevinga blir difor viktig i prosjektet.

Lokalt særpreg

Kva mat lokale bygdekvinnelag vil halda kurs om, er i stor grad opp til lokallaga sjølve. Lamark er samtidig oppteken av å sikra eit mangfald.

– Ein del av jobben blir difor å gå strategisk gjennom og sjå kva vi manglar, seier prosjektleiaren.

Norges Bygdekvinnelag har ikkje peika ut noko type mat eller matoppskrift som utryddingstruga. Prosjektleiaren meiner lokale bygdekvinner er dei som veit best kor skoen trykkjer og kva folk ikkje lenger kan.

– Det er veldig mykje blant vanlege folk i små lokalmiljø at den immaterielle kulturarven går føre seg. Du kan ikkje sitja sentralt og seia at immateriell kulturarv er nøyaktig det og det. Vi er heilt avhengig av lokale initiativ.

Aukande interesse

Bygdekvinnelaget opplever stor interesse for lokalmatsatsinga si. Mange er kvar månad innom nettsidene om norsk tradisjonsmat, og organisasjonen har ein stadig aukande tilhengjarskare på Facebook.

– Vi ser at det er visse søkjeord som går att og at interessa til dømes skaut i vêret ved juletider i fjor, fortel Lamark.

Ho peikar på at det gjerne er i samband med jula at den tradisjonelle matkunnskapen kjem fram, og at høgtidsmat generelt og julematen spesielt har ei sentral rolle i norsk tradisjonsmat. Men også der opplever organisasjonen at mange manglar litt av den kunnskapen folk flest hadde for ikkje så lenge sidan. Eit viktig mål med tradisjonsmatprosjektet er å bremsa denne utviklinga.

– Prosjektet dreier seg både om å laga ein kunnskapsbank som vi ønskjer folk skal bruka og ein dokumentasjon for å hindra at kunnskapar blir borte fordi ingen lærte seg det, seier Lamark.

Sjølv ønskjer å ho læra seg kunsten å sy lammerull til jul.