Bønder og jegere boikotter TV-aksjonen

Bakgrunnen til de mange reaksjonen er at WWF kjemper for rovdyrene i norsk natur. Leder i WWF Norge, Bård Vegar Solhjell, har flere ganger reagert på den norske forvaltningen av spesielt ulv. I tillegg er WWF etterforsket for å ha finansiert vold og tortur ved å støtte anti-krypskyttervakter.

Torsdag kom nyheten om at WWF i 2020 vil få inntektene fra TV-aksjonen. Pengene skal gå til kampen mot plastforsøpling.

I kommentarfelt på Facebook varsler bønder at de vil boikotte neste års aksjon.

"Pleier alltid bidra når de kommer på døren, men når det gjelder WWF blir det ikke en krone fra meg," skriver en av brukerne på Facebook-gruppen Venner av norsk landbruk. En annen skriver:

"WWF må være en av de verste organisasjonene de kunne valgt. Det må da finnes andre organisasjoner som jobber for de samme sakene som er mer redelig de kunne valgt."

Også på Facebook-gruppen Jegernes Interesseorganisasjon har mange reagert.

"Dette må boikottes. Dette henger ikke på greip."

"Blir første året på en stund de må finne en annen bøssebærer..."

"Gir ikke et rødt øre til den gjengen der!"

– WWF hadde den beste søknaden

Rådssekretær i Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK, Erik Skarrud, mener WWF leverte den beste søknaden blant de som ble vurdert.

"Innsamlingsrådet har vurdert 13 søknader til TV-aksjonen i 2020 og funnet at WWF hadde den beste søknaden. Plast i verdenshavene er et stort problem som angår oss alle og rådet betrakter WWF sin søknad som en seriøs og god plan for å fjerne en vesentlig del av kilden til disse problemene. Rådet har ikke vurdert eller tatt stilling til hvilke andre virksomheter WWF har. For spørsmål om andre temaer enn selve tildelingen av TV-aksjonen viser vi til WWF", skriver Skarrud i en e-post til Nationen.

Nationen har ikke lyktes med å få en kommentar fra generalsekretær i WWF Bård Vegar Solhjell fredag.

Vil kjempe mot marin forsøpling

Det var WWFs søknad "Vann uten plast redder liv" som vant kampen om TV-aksjonen 2020.

Med prosjektet skal WWF ta opp kampen mot marin forsøpling, blant annet gjennom målrettede tiltak i storbyer i Vietnam, Thailand, Filippinene og Indonesia.

Til NTB torsdag sa Solhjell følgende om tildelingen:

– Det er vanskelig å sette ord på hvor mye dette betyr for oss i WWF. De enorme utfordringene som plastforsøplingen forårsaker for mennesker og natur over hele verden, krever omfattende løsninger og global innsats. Med hjelp fra TV-aksjonen vil vi stå langt sterkere i kampen mot plastforsøplingen, sier han.

Det er organisasjonen CARE som har årets TV-aksjon, som arrangeres 20. oktober.

Satt i gang intern gransking

BuzzFeed fortalte tidligere i år om hvordan WWF har trent opp paramilitære grupper til å drepe uvelkomne i naturparker og støttet grupper som står bak tortur av krypskyttere.

Solhjell uttalte den gangen at organisasjonen satt i gang en intern gransking.

– WWF synes det er forferdelig vondt å lese historiene som framkommer av Buzzfeed-saken, og vi tar anklagene svært alvorlig. WWF International har allerede bedt om en uavhengig granskning av anklagene som skal gjennomføres av eksterne spesialister på menneskerettigheter, sa han den gang.