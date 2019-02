Bønder inviteres til pubkveld etter tøft år

Askim Bondelag står sammen med Askim Bygdeungdomslag om et sosialt arrangement for bøndene. Neste fredag inviteres det til bondepub på en pizzaresturant i Askim.

– Det kan være ensomt å være bonde. I tillegg var sommeren vanskelig for mange, sier sekretær i styret for Askim Bondelag, Julie Beate Oraug.

Hun sier videre at bondelaget har i bakhodet at tørkesommeren resulterte i et tøft år for mange bønder.

Sosial møteplass for bønder

– Det er viktig å arrangere sosiale sammenkomster. Flere bønder er urolige, og har mange bekymringer nå, sier Oraug.

De fleste bønder jobber alene, og mange synes det er vanskelig å snakke om økonomi med andre. Oraug sier at en sosial, uformell møteplass kan samle folk i samme situasjon til en hyggelig kveld uten fagsnakk.

– Norges Bondelag har fokusert på at lokallagene må være tilgjengelige, og det vektlegger vi nå. Vi håper det kan bli en hyggelig og sosial kveld hvor man kan snakke sammen over en pizza og noe godt å drikke.

Annonse

Flere bondelag landet over har invitert til sosiale arrangementer som gir bønder mulighet til å treffe hverandre. Bondepub er et kjent fenomen som har vært arrangert av flere lokallag tidligere.

– Det har ikke vært en altfor stor interesse rundt arrangementet, men vi har fått noen påmeldinger og håper flere velger å ta turen, sier Oraug.

Rekordmange bønder har åpnet seg

Helse-, miljø- og sikkerhetsrådgiver Anlaug Wennevold i Norsk Landbruksrådgivning sier til Nationen at det er bra lokale bondelag tar til etteretning at det kan være vanskelig å være bonde nå.

– Det er viktig at bondelagene stiller opp. At bonden blir påminnet at de har felles skjebne med andre gjør det lettere å godta situasjonen, samtidig som at bondelagene kan bygge noe positivt og bidra til å gjøre hverdagen lysere for bøndene.

Rekordmange bønder har åpnet seg om økonomiske problemer og tunge arbeidsdager til Norsk Landbruksrådgivning etter fjorårets tørkesommer.

– På sommeren var det nok de andre avdelingene hos oss som fikk mest trøkk, mens HMS-delen kom i etterkant av sommeren. Da kom virkeligheten til en del av bøndene, har fagkoordinator Halle Arnes i HMS-avdelingen til Norsk Landbruksrådgivning tidligere sagt til Nationen.