BKK vil samla kraftselskap i nye Vestland

Det går fram av ei pressemelding frå selskapet.

Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Sunnfjord Energi har i rundt to år arbeidd med planar om å slå saman dei to selskapa. Men dette kan dei i praksis ikkje gjera utan å ha BKK med på laget, sidan BKK eig 36,86 av aksjane i SFE og 37,45 prosent av aksjane i Sunnfjord Energi, skriv Firda.

Denne veka har BKK hatt møte med eigarkommunane i Sunnfjord Energi for å orientera om korleis BKK ser på ei mogleg samanslåing av SFE og Sunnfjord Energi. Dei er tydelege på at dei rår frå ein fusjon mellom dei to selskapa.

– Ei samanslåing av SFE og Sunnfjord Energi vil slå dårleg ut for både kundar og eigarar av dei to selskapa. Arbeidet med å førebu ein fusjon har vart i to år. Rådet vårt er at ein no avsluttar prosessen og i staden ser på løysingar som er betre for kundar, kommunar og andre eigarar, seier Tonny Nundal, konserndirektør Kommunikasjon i BKK i pressemeldinga.

Han tek i staden til orde for eit stort energisamarbeid i nye Vestland fylke. Bakgrunnen er mellom anna planane på Austlandet der Hafslund E-CO og Eidsiva Energi ønsker å skapa eit gigantselskap med nærmare ein million kundar og ein produksjon på rundt 16,6 TWh. Til samanlikning har BKK rundt 200.000 kundar og ein produksjon på om lag 7 TWh.

– Sjølv om BKK er store på Vestlandet, blir vi alle små når vi samanliknar oss mot dette. Eit stort selskap som Hafslund/Eidsiva vil ikkje berre tilby kundane sine lågare nettleige. Dei vil også få stor tyngde når det gjeld på påverka rammevilkåra for energiselskapa framover. Vi i vest må ta opp konkurransen for å tilby kundane våre dei beste vilkåra og sikra verdiane til dei offentlege eigarane våre, seier Nundal.