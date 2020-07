Bjørn skal felles i Meråker- ikke i Bangdalen

Det ble funnet to døde sauer ved Rødåsen lørdag, samt et eldre kadaver og en skadd sau som måtte avlives, det skriver Trønder-Avisa.

Nå har Fylkesmannen i Meråker kommune gitt skadefellingstillatelse på bjørnen. Fellingstillatelsen gjelder til og med mandag 2.august.

«En pågående skadesituasjon med dokumentert kadaverfunn, tapshistorikk knyttet til bjørn i området, det at området ligger utenfor forvaltningsområdetfor bjørn og at beitedyr skal ha prioritet, legges til grunn for beslutningen» skriver Meråker kommune i vedtaket som er datert tirsdag 28. juli.

Selv om det ifølge Fylkesmannens vedtak dreier seg om et relativt beskjedent tap av beitedyr skriver Fylkesmannen at tre nylige skader fra bjørn i øst i Selbu kommune vurderes som "potensielt relevante for denne søknaden."

Annonse

Dette melder Trønder-Avisa.

Nylig avslått søknad i Namsos

En søknad om skadefelling av en bjørn i Bangdalen i Namsos ble nylig avslått. Begrunnelsen var at skadeomfanget er relativt lite og at det dreier seg om en binne.

Deltakerne i et familieselskap fikk filmet og sett bjørnen på forholdsvis nært hold da den jaget flere sau søndag. Det skrev NRK i går.

Statens naturoppsyn tror at hylende mennesker avverget at enda en sau ble bjørnemiddag, skrev NRK.