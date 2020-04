Bedrifter ser lys i enden av koronatunnelen

NHO mat og drikkes nyeste undersøkelse blant medlemsbedrifter viser at antall bedrifter som frykter konkurs grunnet koronakrisen synker.

12 prosent av de 248 spurte bedriftene innen mat og drikke-bransjen og landbruket sier frykten for konkurs er reell. Ned fra 17 prosent i starten av april, og 19 prosent i slutten av mars.

– Det viser at akutthjelpen fra myndighetene har gjort at konkursfrykten er mindre enn for noen uker siden, sier administrerende direktør, Petter H. Brubakk, i NHO mat og drikke.

Brubakk sier det underliggende bildet fortsatt er dystert.

– Tallene er veldig skremmende, men det positive er at de viser at grepene myndighetene har tatt gjør at bedrfitene ser at det er mulig å komme gjennom. Det viktigste er at de som er mest bekymret, og har måttet permittere alle ansatte, ser at tilskuddsordningen treffer ganske godt, sier han om tallene.

Fortsatt inntektssvikt

Tross at de aller fleste tror de overlever krisen, har 2/3-deler opplevd lavere etterspørsel de siste ukene.

– Det er fortsatt de samme bedriftene som er hardest rammet. Blant annet bakeriene som leverer til uteliv og restauranter, som har fått en veldig stopp i etterspørselen, sier Brubakk.

Undersøkelsen viser dog at ingen av de spurte har gjennomført oppsigelser som følge av koronakrisen. Kun åtte prosent har planer om å si opp ansatte grunnet virustiltakene.

De som vurderer oppsigelser tror Brubakk ser langvarige faretegn i økonomien.

– Bedriftene forbereder seg på at dette kan bli langvarig. De får med seg signalene om at norsk økonomi går inn i en vanskelig fase. Lavere etterspølser og til dels høyere kostnader gjør at man må se på bemanningen.

Brubakk påpeker at mat og drikke-sektoren ikke er verst rammet, hva gjelder oppsigelser.

– Her ligger mat og drikke langt unna de mest berørte bedriftene i andre næringer. Deler av sektoren er berørt midlertidig, og mat er så kritisk at man ser at det vil være en viss etterspørsel framover, sier Brubakk.

NHO mat og drikke-sjefen konkluderer med at tallene er svært dystre.

– Vi har aldri sett lignende tall før. Dette har gått lynraskt. Det er klart at å ha rundt 400.000 personer på dagpenger påvirker etterspørselen, og vil føre til endringer i hva og hvordan vi konsumerer, og i hvilket omfang.