30 år på tronen: Kongeparet takker Norge

– Vi opplever et folk som i hele sitt mangfold utviser kreativitet, pågangsmot og utholdenhet. Som ser muligheter – og som fremfor alt bryr seg om hverandre. Over hele Norge møter vi mennesker med en dyp kjærlighet til hjemstedet sitt, til lokalmiljøet og sine medmennesker. Det fyller oss med uendelig glede og stolthet, skriver kongen og dronningen i en hilsen til det norske folk i forbindelse med 30-årsjubileet som kongepar 17. januar.

Kongeparet takker for følget på reisen så langt og benytter anledningen til å se tilbake på flere hundre reiser og besøk rundt omkring i landet gjennom de 30 årene.

– Vi minnes møter med mennesker – på fjelltopper og vidder, ved kysten og i dype skoger, i by og i bygd. Vi har møttes i all slags vær, under alle slags forhold. Vi har delt både gode, morsomme opplevelser – og triste og vanskelige, skriver kongeparet.

Og legger til:

– Vi er dypt takknemlige for at vi bestandig blir tatt så varmt og gjestfritt imot når vi kommer på besøk – uansett hvilken anledning.

Vaksinert

Onsdag ble det kjent at kongeparet har fått sin første dose koronavaksine. Kongeparet ble prioritert i vaksinekøen ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder, opplyste helseminister Bent Høie (H).

– Jeg er glad for at de takket ja til å få den første dosen i dag. Det tror jeg også den norske befolkningen har stor forståelse for, sa helseministeren.

I talen til folket på nyttårsaften sa kongen at han og dronningen «håper fra hjertet at vi skal få tatt igjen mye i det nye året» etter et 2020 preget av redusert aktivitet på grunn av pandemien.

– Dronningen og jeg savner like mye som andre besteforeldre å klemme barna og barnebarna våre, sa kongen.

– I januar har vi vært konge og dronning i 30 år. Gjennom hele denne tiden har det å reise rundt i Norge og møte mennesker vært det som har gitt oss aller størst glede. Vi har savnet disse møtene inderlig dette året, la han til.

– The bitter end

Kongen har flere ganger sagt at han synes det er helt greit å fortsette å jobbe, selv i en alder av 83 år. Han tenker ikke at han heller skulle hatt ferie på ubestemt tid som pensjonist.

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes jeg er heldig. Det er godt å ha noe å gjøre, og jeg håper at det man gjør er meningsfylt, sier han i den nylig utgitte boken «Kongen forteller» av Harald Stanghelle.

Kongen er tydelig på at han vil fortsette helt til siste slutt.

– Når man har avlagt ed til Stortinget, så varer den livet ut. Så enkelt er det for meg. Vi holder på til «the bitter end». Det er noe med at Kongen er død, leve Kongen!