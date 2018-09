Dyresykdommen er så langt oppdaget i fem kinesiske provinser, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua, som viser til statistikk fra landbruksdepartementet.

Svinepesten ble først oppdaget i august i Liaoning-provinsen i nordøst. Den har siden spredt seg sørover, med tilfeller oppdaget så langt som 1.000 kilometer unna. Det er nå bekymring for at sykdommen kan spre seg til hele Kina.

Til tross for spredningen sier en talsmann for departementet at sykdommen «generelt er under kontroll». FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) advarte i forrige uke om at utbruddet kan spre seg til andre deler av Asia. Organisasjonen advarte også i mai om at sykdommen kunne spre seg fra Russland til andre land.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker, men forårsaker blødningsfeber hos tamgris og villsvin. Smittede dyr dør som regel i løpet av få dager.

Det finnes ingen medisin eller vaksine, og den eneste måten å stanse sykdommen på er masseslakt av rammede besetninger.

Myndighetene i Beijing sier at en nødplan er satt i verk og at kontrolltiltak er på plass for å hindre ytterligere spredning.

Rundt halvparten av verdens griser ales opp i Kina, og landet har ifølge FAO det største forbruket av svinekjøtt per innbygger.

