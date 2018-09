Trump truer med å ekskludere Canada fra en ny NAFTA-avtale

Trumps uttalelser på Twitter kommer etter at forhandlingene med Canada endte uten noen enighet fredag.

I meldingene skriver Trump at det ikke er noen «politisk nødvendighet» å holde Canada inne i NAFTA, som omfatter Mexico, Canada og USA.

– Hvis vi ikke får noen rettferdig avtale for USA etter årtier med misbruk, er Canada ute, skriver Trump, og føyer til at Kongressen ikke burde «blande seg» inn i forhandlingene. Han hevder også at han kan avskaffe NAFTA i sin helhet, og at det vil være bedre for USA.

Canadas utenriksminister Chrystia Freeland sa fredag at en vinn-vinn-vinn-avtale er innen rekkevidde, men at det krever fleksibilitet. Hun gjorde det også klart at Canada kun vil undertegne en avtale som er i Canadas interesse.

USA og Mexico kom til enighet om noen prinsipper for en ny handelsavtale mandag.

Skal imidlertid USA inngå en avtale med Mexico alene, må Trump ha med seg Kongressen, som har siste ord i saken. Der er en rekke republikanske representanter er motstandere av en slik løsning.

Washington Post skriver at de fleste republikanerne i Senatet støtter den eksisterende NAFTA-avtalen som ble inngått i 1994, siden den har brakt arbeidsplasser til statene de representerer.

Kongressen har kun gitt Trump fullmakt til å inngå en trilateral avtale med Canada og Mexico. Dersom han ender opp med å levere en avtale kun med Mexico, øker sjansen for at Kongressen sier nei.

(©NTB)