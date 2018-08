Ørret blir til laks i kinesisk oppdrettsnæring

Sosiale medier kokte, og reaksjonene var sterke. En hel næring sto overfor en krise. Etter å ha fisket litt rundt etter en løsning, landet næringen på det oppfinnsomme grep å offisielt kalle regnbueørret for en variant av laks.

Hektisk møtevirksomhet blant de viktigste aktørene, blant dem Kinas største ørretoppdrettere og et matvarekonsern med bånd til landbruksdepartementet, munnet ut i en kunngjøring om en ny standard som tillater regnbueørret å kalle seg laks.

Tillit

Næringen håper nå at tilliten skal bygges seg opp igjen til det nivået den var på før et omstridt program ble sendt tidligere i år. Da viste statskanalen CCTV en innsmigrende reportasje der laks fra Tibetplatået ble omtalt i lyriske vendinger.

– Dere vet det kanskje ikke, men laks fra Tibetplatået dekker en tredel av konsumet, forkynte oppleseren, mens bildene viste vekselvis vilter ferskvannslaks fra Tibet og kinesere som ivrig handlet laksefileter i supermarkedene.

Tusener av kritiske kommentarer sto i kø på sosiale medier. Mange syntes laksen så rar ut. Andre, som innbilte seg at oppdrettsørreten var villaks, lurte på hvordan laksen kunne migrere tusenvis av kilometer, via dusinvis av dammer for å nå havet, slik laks gjør etter gyting.

Salget stupte

En lokal nyhetskanal sendte en reporter som så kom med de forløsende ord: Laksen er egentlig regnbueørret. Salget stupte, industrien skalv.

Men nå rår en forsiktig optimisme. Næringen håper at lanseringen av den nye standarden for laks, der betegnelsen gis en videre fortolkning til også å omfatte ørret, skal få fart på salget igjen. Selv om situasjonen for forbrukerne kanskje er blitt litt mer uklar.

Fagfolk påpeker at de to fiskeslagene ikke er det samme.

– Du kan ikke kalle en regnbueørret for laks. De er beslektet, ja vel, men ikke av samme art, sier lakseeksperten Sigurd Stefansson ved Universitetet i Bergen.

Bra nok

På nettet er det stadig mange kritiske røster. Forskningsskribenten Fang Shimin sammenligner laksesaken med melkeskandalen i 2008, der flere tusen barn ble syke av et tilsetningsstoff.

Professor Zhu Chunhua ved det marine universitetet i Guangdong mener på sin side at den nye merkingen er tilstrekkelig for vanlige forbrukere som ofte ikke er helt klar over hva de spiser.

– Det å importere enorme mengder laks fra Norge er ikke praktisk, sier Zhu.