Kina og klima: Norge kan bli viktig støttespiller

Fredag besøker kongeparet ett av Kinas største solkraftverk i Dunhuang. Bærekraft, klima og miljø er sentrale tema under det pågående statsbesøket i Kina.

– Jeg mener det er viktig at vi får til et reelt samarbeid med Kina innen klima og miljø i forbindelse med statsbesøket, sier Hansen, som er professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo.

Interessert i samarbeid

Hun mener Kina er interessert i å lære og forske sammen med Norge på området.

– Det er et felt som er ekstremt viktig for hele verden, men virkelig også for Kina. De er veldig hardt rammet av klimaforandringene og har store miljøproblemer. Dette er et område hvor de har stor interesse av å samarbeide med norske forskningsmiljøer, sier hun.

– Samarbeid

Hun påpeker at verden ikke klarer å løse klimaproblemene uten Kina.

Annonse

– Norge må faktisk gå inn og bygge opp om forskning- og næringssamarbeid, sier hun.

Hansen sier hun har sett en positiv utvikling i Kina de siste årene i forståelsen av klimaproblemene. Det samme gjelder for utsiktene for samarbeid om miljø.

Bærekraft

Også flere ganger senere under statsbesøket står miljøspørsmål på programmet.

Bærekraft er ett av to tema på et norsk-kinesisk samfunnsvitenskapelig symposium som kongen skal åpne i Beijing. Senere står bærekraftig havforvaltning, grønn shipping og løsninger for å forhindre marin forsøpling på programmet under et stort næringslivsseminar i Shanghai.

– Ønsker å lære

Kina-forsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI og universitetene i Oslo og Bergen, sier at teknologi og miljø, Arktis og velferd ofte er øverst på listen når kinesiske delegasjoner kommer til Norge.

– De er veldig interessert i å lære om det, høre om det, og skjønne hva Norge tenker om dette.

– Kina har interesser i nordområdene og Arktis og innenfor miljø- og ressursforvaltning – hvor Norge har mange gode erfaringer og teknologiske løsninger, sier han.