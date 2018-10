Jaktet på villsvin – skjøt ku

Jegeren skal ha fulgt etter en flokk villsvin i retning av et våtmarksområde. Da jegeren nærmet seg kua, mente han å se et villsvin som lå i en leirepøl, og skjøt dermed kua. Kua meldes å ha rømt fra en innhegning i nærheten, skriver avisa Lantbrukets Affärstidning.

– Det jegeren egentlig så, var overdelen av ei ku som hadde tråkket seg ned i bakken, sier Martin Berglund hos Eskilstuna kommune til avisa Eskilstuna-Kuriren.

Anders Nilsson hos Jägareförbundet Sörmland kritiserer den kommunale villsvinjegeren.

– Å ikke vite hva slags dyr man skyter på, er overhodet ikke akseptabelt. Ved alle tilfeller av jakt skal man være 100 prosent sikker, ikke bare på hvilken art man skyter på, men også hva slags dyr. Sikkerheten skal komme først, og jeg har vanskelig å se det som formildende at kua skal ha sunket ned i leire, sier Nilsson til Eskilstuna-Kuriren.

Overfor Lantbrukets Affärstidning utdyper Berglund, som jobber med viltforvaltning i Eskilstuna kommune, saken.

– Det var veldig spesielle omstendigheter, sier han til avisa.

Han forklarer at kua som ble skutt var nesten helt tildekket av leire og at det derfor var veldig vanskelig å se noe som helst av den.

Berglund forteller også at jegeren fulgte etter en flokk villsvin, og at han hadde sett ett villsvin sprang av gårde, og da hadde hatt noen sekunder på å bestemme seg for om han ville skyte på det løpende villsvinet eller på det dyret som han trodde var et villsvin og som lå stille.

Han sier kommunen ikke kommer til å iverksette tiltak for å unngå at noe lignende skjer igjen.

– Det er vanskelig å vite hva set skulle vært for slags tiltak, siden det er snakk om så spesielle omstendigheter i dette tilfellet, sier Berglund til Lantbrukets Affärstidning..

Han sier at den kommunale jegeren har løst saken i overenskommelse med eieren av kua.