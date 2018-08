Frankrikes miljøminister går av

Hulot var blant de mest populære i regjeringen, og avgangen regnes som et slag for president Emmanuel Macron.

Hulot er en tidligere TV-personlighet og miljøaktivist og har hatt flere krangler med regjeringskolleger om politikk.

– Jeg har besluttet å forlate regjeringen, sa Hulot i en overraskende kunngjøring på radiokanalen Inter. Han la til at han følte seg «helt alene» i kampen for miljøsaker i regjeringen.

Videre sa han at han verken hadde informert Macron eller statsminister Édouard Philippe om beslutningen.

– Det er en ærlig og ansvarlig beslutning, føyde han til.

Avgangen føyer seg inn i rekken av problemer for Macron. På grunn av svekket økonomisk vekst har regjeringen problemer med å komme i havn med et budsjett for 2019. Statsminister Philippe kunngjorde i helgen at målet om å kutte i budsjettunderskuddet må reduseres.

På det diplomatiske feltet sliter Macron med å overbevise sine europeiske partnere om behovet for et mer integrert EU, og innsatsen for å få et godt forhold til USAs president Donald Trump har gitt få konkrete resultater.

Macron er tirsdag på vei til Danmark, der han skal på statsbesøk.