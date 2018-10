Frankrike vil bygge villsvingjerde mot Belgia

I midten av september ble det rapportert om utbrudd av afrikansk svinepest i Belgia, ikke langt fra grensa til Frankrike. Siden da har tusenvis av svin blitt slaktet i området for å unngå smitte.

Franske myndigheter har lagt ned forbud mot å jakte i området, og vil nå sette i gang med å bygge gjerder i deler av grenseområdet til Belgia. Gjerdet vil bli satt opp i regionen Meurthe-et-Moselle nord i Frankrike, hvor Nancy er den største byen og regionshovedstad.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal myndighetspersoner fra Meurthe-et-Moselle-regionen og den lokale jegerforeningen sagt at gjerdet allerede er klart til å bli satt opp.

Den franske landbruksministeren har derimot sagt, ifølge Reuters, at det gjenstår en del detaljer før et slikt gjerde kan settes opp. Landbruksministeren i Frankrike har også uttalt at han ønsker å samkjøre et slikt tiltak med Belgia og EU.

Den siste tiden har det også vært flere alvorlige utbrudd av sykdommen i Øst-Europa og i Kina.

Annonse

Svenske myndigheter har nylig laget en huskeliste, for å unngå at smitten kommer til Skandinavia.

– At smitten dukker opp i Belgia, langt fra de andre smitteområdene, kan bare forklares ved at mennesker har ført smitten med seg. Det er uheldig og viser at vi må nå lenger med vår informasjon om risikoen, men også at sykdomsspredning med menneskers hjelp kan ta veier som ikke er mulig å forutsi, sa Maria Cedersmyg i Jordbruksverket tidligere i høst.

Veterinærinstituttet hjemme i Norge følger situasjonen tett og er bekymret for utviklinga.

– Man ser at afrikansk svinepest er veldig vanskelig, for ikke å si umulig å bli kvitt når det først har etablert seg hos villsvin i et område, noe man har erfart i de baltiske landene. En annen svært alvorlig utvikling er at afrikansk svinepest også nylig har blitt rapportert fra Kina, verdens største svineproduserende land, sa Carl-Andreas Grøntvedt, fagansvarlig for dyrehelse hos svin ved Veterinærinstituttet til Nationen i september.

Dersom afrikansk svinepest påvises i en tamsvinbesetning må hele besetningen slaktes og destrueres. Afrikansk svinepest gir ikke sjukdom hos mennesker eller andre husdyr, men gir høy dødelighet hos villsvin og tamsvin.

– Det er en blødningssykdom, der viruset gir sjukdom i mange av kroppens organer. De aller fleste tamsvin eller villsvin som blir smittet med afrikansk svinepest av den typen vi nå ser i Europa vil dø i løpet av relativt få dager, sier Grøntvedt.