66-åring får fengselsstraff på 40 dager for å ha skutt ulv i Danmark

Mannen som skjøt en ulv i Vest-Jylland ble dømt i forrige uke, skriver Danmarks Radio.

I tillegg blir mannens rifle konfiskert og han må betale saksomkostninger. Han mister ikke retten til å drive jakt. Påtalemyndigheten hadde bedt om tre måneders ubetinget fengsel.

Det var i april at mannen skjøt en ulv ut av vinduet på bilen sin like i nærheten av Ulfborg i Vest-Jylland.

Retten mener det er en skjerpende omstendighet at ulven er et sjeldent dyr i Danmark og at skuddene falt fra den dømtes bil, og at han fyrte av tre skudd.

I løpet av saken har det vært mye diskusjon, skriver Danmarks Radio, om hvorvidt ulven var en hybrid mellom hund og ulv, og hvem det er som har ansvaret for å dokumentere hvorvidt dyret er en ulv eller en hybrid.

Det er nemlig andre regler som gjelder dersom dyret som er blitt skutt, ikke er en ekte ulv. Retten landet på det er bevist bortenfor rimelig tvil at det i saken er snakk om en ulv.